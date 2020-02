10.02.2020

Fasching: Unbekannter im Bärenkostüm schlägt mit Flasche zu

Der Faschingsumzug in Au ist aus Sicht der Polizei friedlich verlaufen. Doch bei einer Feier danach ist ein Jugendlicher im Gesicht verletzt worden.

Ein Faschingszug ohne Zwischenfälle – so beschreibt die Polizei die Veranstaltung am Sonntagnachmittag in Au, den nach Schätzung der Polizei 4000 Besucher gesehen haben. Viele Besucher nahmen außerdem bis etwa 22 Uhr an dem bunten Faschingstreiben in der Ortsmitte teil. (Mehr zum Faschingsumzug in Au lesen Sie hier.) Trotzdem bekamen die Beamten an diesem Tag noch einiges zu tun.

Jugendliche mit Drogen und Alkohol erwischt

Während des Faschingsumzugs sah eine Polizeistreife einen 15-Jährigen, der einen Joint rauchte. Als der Jugendliche die Polizei erkannte, warf er den Joint weg und flüchtete. Die Polizeistreife konnte den jungen Mann jedoch schnell stellen. Die Erziehungsberechtigten holten ihren Schützling ab, den nun eine Anzeige erwartet.

Im Veranstaltungsraum trafen die Polizeibeamten an diesem Nachmittag im Rahmen der Jugendschutzkontrollen mehrere alkoholisierte Jugendliche an. Ein 14-jähriges Mädchen wies nach Polizeiangaben knapp ein Promille auf, ein 16-Jähriger hatte 1,5 Promille. Bei einem 15-Jährigen wurde ein Wert von mehr als 1,6 Promille festgestellt. Außerdem beleidigte der Jugendliche im Verlauf der Kontrolle die eingesetzten Polizeibeamten. Alle Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Den 15-Jährigen erwartet zudem eine Strafanzeige.

Unbekannter schlägt zu: Jugendlicher im Gesicht verletzt

Gegen 18 Uhr ereignete sich in der Josef-Weikmann-Halle eine gefährliche Körperverletzung. Ein unbekannter Täter attackierte mit einer Flasche einen 17-jährigen Jugendlichen und verletzte ihn dabei am Kopf, berichtet die Polizei. Der 16-jährige Freund kam dem Opfer zu Hilfe, dabei schlug ihm der Unbekannte die zwischenzeitlich zerbrochene Flasche ins Gesicht. Er erlitt dabei Schnittverletzungen. Beide Geschädigten mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der unbekannte Täter trug offenbar ein braunes Bärenkostüm und hatte dunkle, lockige Haare. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 zu wenden.

