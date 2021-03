vor 17 Min.

Fasten-Tagebuch: Gesunde Snacks und Superfood

Fünf Redakteure versuchen sich heuer an der Fastenzeit und verzichten auf Dinge, die sonst zu ihrem Alltag gehören.

Von Franziska Wolfinger

Dienstag, 16. März: Jens Noll verzichtet auf Chips, Salzbrezeln und Co.

Es geht auch anders: Wer sich ein wenig umschaut, der findet schmackhafte Alternativen zu den klassischen, fettigen Snacks. Obst und knackiges Gemüse sollten an dieser Stelle bevorzugt genannt werden. Wer das Knabbern mag, kann aber auch zu Gemüsechips greifen. Linsenchips habe ich auch schon probiert, kann ich sehr empfehlen. Trockenobst ist leider nicht mein Ding. „Studentenfutter“ meide ich, weil es Rosinen enthält. Wenn ich Nüsschen möchte, dann kaufe ich die extra.

Vor einer Woche habe ich ja an dieser Stelle von meiner Erfahrung mit den Kokoschips erzählt, bei denen ich schwach wurde. Ich könnte mir durchaus vorstellen, nach der Fastenzeit öfter solche getrockneten Kokosstückchen zu naschen. Aber sind die wirklich so gut für den Körper? Dazu habe ich ein wenig im Internet recherchiert. Die Informationen, die ich gefunden habe, brachten für mich allerdings kein eindeutiges Ergebnis. Die einen preisen diesen „Trend-Snack“ als Superfood, der voller Vitamine und Nährstoffe stecke. Andere weisen darauf hin, dass die Kokosnuss von Natur aus schon viel Fett und Kalorien enthalte. Das seien die guten Fettsäuren, schreiben wiederum die Befürworter. Dem wird auf anderen Internetseiten widersprochen.

Eines darf man an dieser Stelle aber auch nicht vergessen: Besonders nachhaltig ist der Genuss von Produkten aus der Kokosnuss hierzulande nicht. Die Früchte wachsen ja bekanntlich auf Palmen, die weit weg von Deutschland gedeihen. Die langen Transportwege verhageln die Ökobilanz.

Weiter ausholen möchte ich jetzt gar nicht. Eines finde ich an dieser kurzen Analyse sehr bemerkenswert: Über die letzte Tüte Kartoffelchips, die ich vor einiger Zeit geöffnet hatte, machte ich mir lang nicht so viele Gedanken.

Montag, 15. März: Sabrina Karrer verzichtet auf Plastik

Liegt in der Stadt zu viel Abfall herum? Das wollten wir bei einer Straßenumfrage in Illertissen wissen. Die Antworten waren eindeutig. Die Befragten haben den Eindruck, dass nur allzu oft Zigarettenkippen, To-go-Becher und Fast-Food-Verpackungen in der Umwelt landen, offenbar achtlos zu Boden geworfen. Wie dieser Entwicklung entgegenwirken? Da ich während der Fastenzeit meinen Plastikverbrauch bewusst reduziere, möchte ich ein paar gut umsetzbare Tipps geben, damit Müll gar nicht erst entsteht.

Ganz verbannen lässt sich Plastik nicht aus dem Alltag. Das ist mir nach rund drei Wochen Fastenzeit klar. Aber es gibt einfache Möglichkeiten, den Konsum zumindest einzuschränken. Wer eine Stofftasche oder einen Einkaufskorb dabei hat, kann auf Plastiktüten getrost verzichten. Auch die windigen Beutel am Obst- oder Gemüseregal sind unnötig. Karotten, Bananen & Co. haben selbst eine schützende Schale und/oder werden vor dem Verkehr ohnehin gewaschen, geschält, gekocht. Außerdem stelle ich mir inzwischen beim Einkauf die Frage: Wie ist das Verhältnis zwischen Verpackung und Inhalt? So gesehen ist eine Tüte voller kleiner Gummibärchentüten Irrsinn. Nächste Frage: Wie lange bleibt die Verpackung dran? Reißt man die Alufolie nach nur wenigen Minuten ohnehin wieder von der Leberkässemmel, warum dann überhaupt einhüllen? Außerdem gilt Mehrweg anstelle von Einweg. Statt im Büro zur Plastikflasche zu greifen, lieber eine Kiste Mineralwasser in Glasflaschen in Schreibtischnähe stellen – oder gleich Leitungswasser zapfen. Stichwort Wasser: Flüssigseife ist in Plastik verpackt, ein Stück feste Seife kommt ohne aus.

Es mag abgedroschen klingen: Aber es sind die vielen kleinen Dinge, die am Ende eine große Wirkung haben.

Freitag, 12. März: Rebekka Jakob verzichtet auf Fleisch und Wurst

Eine Heldin bin ich definitiv nicht. Der innere Schweinehund und ich verstehen uns meistens prima, denn er hält mich zuverlässig von Dingen ab, auf die ich eigentlich keine Lust habe. Dass ich – bis auf die bereits angesprochenen und auch in der Fastenzeit vollkommen erlaubten – Sonntagsausnahmen seit Aschermittwoch ohne Fleisch und Wurst lebe, kann also nicht als Erfolg meines eisernen Willens gerechnet werden. Ich vermisse es tatsächlich unter der Woche nicht, mir eine Scheibe Schinken aufs Brot zu legen oder ein Schnitzel zu Mittag zu essen. Ja, der Leberkässemmel drängt sich manchmal in die Gedanken, aber so präsent und hartnäckig wie sonst um diese Jahreszeit ist er lange nicht.

Wahrscheinlich war es in diesem Corona-Jahr einfach wirklich zu viel des leckeren Essens, das man sich mal eben gegönnt hatte, vielleicht freut sich der Körper jetzt besonders über die Fleisch-Auszeit. Was sich jedoch wie immer um diese Zeit bemerkbar macht: Die Hosen passen wieder besser als noch vor drei Wochen. Den Grund dafür habe ich noch immer nicht wirklich herausgefunden – denn auch Käse, Kartoffeln und Pasta, die derzeit zusammen mit Gemüse auf dem Speiseplan stehen, sind ja nicht unbedingt Diätkost. Es scheint aber tatsächlich etwas dran zu sein, dass man als Vegetarier auch weniger Kilos auf die Waage bringt. Das ist natürlich eine zusätzliche Motivation für die zweite Hälfte der Fastenzeit – mein vegetarischer Schweinehund und ich freuen uns.

Donnerstag, 11. März: Franziska Wolfinger verzichtet auf Social Media

Mein Ziel für die Fastenzeit war, weniger Zeit vor dem Handybildschirm zu verbringen und vor allem weniger mit sozialen Medien – Facebook, Instagram, Twitter und Co. Dass ich nie ganz darauf werde verzichten können, war mir eigentlich klar. Zu viel der Kommunaktion mit Freunden und Familie läuft inzwischen übers Smartphone. Als Journalistin interessieren verfolge ich Nachrichten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft mit viel Interesse. Auf Twitter stolpere ich immer wieder über spannende Themen. Da ist der Algorithmus mein Freund.

Neulich bin ich dann doch schwach geworden und hing längere Zeit am Handy und klickte mich durch verschiedene Apps. Das Überraschende: Es hat nicht lange gedauert, bis ich wieder wusste, warum ich Abstand von dieser Art medialer Welt gewinnen wollte. Der Ton in den Kommentarspalten ist oft rau, häufig unsachlich und nicht selten von Hass geprägt. Das frustriert auf die Dauer. Es macht mich wütend und ein bisschen traurig. Wenn es zum Beispiel um Themen wie Feminismus und Rassismus geht, kann man nach dem Durchscrollen durch Userbeiträge fast nur verzweifeln angesichts der vielen Menschen, die Erfahrungsberichte Betroffener oder Statistiken zu struktureller Benachteiligung gekonnt ignorieren und die Probleme kleinreden.

Natürlich hilft es dann nicht, die Augen zu verschließen und andere extreme Meinungen zu ignorieren. Ich bilde mir, mit eigenen Kommentaren dann wenigstens ein bisschen beitragen zu können, einer nicht hasserfüllten menschenfreundlicheren Perspektive Raum zu geben. Doch ab und zu ist es ganz heilsam, das Smartphone abzuschalten und sich Zeit für sich zu nehmen ohne mit den Meinungen und Äußerungen Tausender Fremder konfrontiert zu sein.

Mittwoch, 10. März: Maximilian Sonntag verzichtet auf Süßigkeiten und Zucker

Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich meinen Fastenvorsatz, auf Zucker zu verzichten, am Wochenende brechen soll. Direkt vorweg: Ja, ich habe es getan – aber aus einem guten Grund.

Es waren zwei Geburtstage, für die ich eine Fastenpause eingelegt habe. Sowohl meine Mutter, als auch mein Vater durften sich am Wochenende über Geschenke, Anrufe und Briefe freuen. Gefeiert wurde wegen der Corona-Pandemie zwar nicht, aber Kuchen und leckeres Essen gab es trotzdem.

So kam es also, dass ich mir ganz bewusst am Samstag und Sonntag jeweils zwei Stücke Zitronenkuchen und Erdbeerkuchen genehmigte. Tatsächlich tat ich das ohne jeglichen Anflug von schlechtem Gewissen. Dies könnte daran liegen, dass ich bis dahin bereits zweieinhalb Wochen gut durchgehalten habe und nur selten in die Versuchung kam, etwas zu naschen.

Was für mich aber weiterhin glasklar war: keine süßen Getränke. Weiterhin nur Wasser, Tee und Kaffee - natürlich ohne Milch und Zucker. Wenn ich schon beim Essen meinen Vorsatz breche, dann nicht auch noch beim Trinken, so mein Gedanke. Als die süßen Getränke dann beim Essen an den Geburtstagen auf dem Tisch standen, war die Versuchung groß. Ein Glas Spezi hätte sehr gut zu den selbst gemachten Schnitzeln gepasst. Aber und das ist die Hauptsache: Ich hielt durch.

Dienstag, 9. März: Jens Noll verzichtet auf Chips, Salzbrezeln und Co.

Jetzt ist es passiert. Seit Beginn der Fastenzeit verzichte ich bewusst auf Knabbergebäck. Bis zu jenem Abend vor ein paar Tagen ging das erstaunlich gut. Doch plötzlich war die Versuchung groß – und nach kurzer Überlegung habe ich in die Tüte gegriffen.

Es waren aber mitnichten die klassischen Kartoffelchips oder Salzbrezeln, bei denen ich schwach wurde. Es waren Kokoschips, ein Snack, der bislang nicht in meinem Haushalt zu finden ist. Meine Freundin hatte eine Tüte davon bei sich. Es war einer dieser Abende, wie sie in der Pandemie mit ihren Einschränkungen häufig vorkommen: Wir sitzen vor dem Fernseher, schauen uns eine Serie an. Da überkam mich die Lust. Ich wollte einfach mal wieder etwas knabbern. Das tat ich dann auch. Ein schlechtes Gewissen hatte ich dabei nicht, das Kauen der Kokoschips löste eine gewisse Befriedigung in mir aus. Interessanterweise nahm ich gar nicht viel davon. Es war eine sehr bescheidene Portion.

Am Geschmack lag das allerdings nicht. Ich mag Kokosnüsse, die getrockneten weißen Stückchen aus der Tüte mundeten mir deshalb auch. Vermutlich setzt bei mir schon ein leichtes Umdenken ein: Weniger ist mehr! Und es ist an der Zeit, dass ich mich nach alternativen Produkten umsehe.

Montag, 8. März: Sabrina Karrer verzichtet auf Plastik



Ich widerspreche meiner Kollegin ja nur ungern. Aber dass die Pandemie das Fasten leichter macht, wie sie in der Freitagsausgabe geschrieben hat – das sehe ich anders. Ich verzichte nicht wie sie auf Fleisch, sondern auf Plastik.

Vorerst keine Lockerungen für die Gastronomie, hieß es nach dem Corona-Gipfel in der vergangenen Woche. Also dachte ich mir, tu dir und einem hiesigen Restaurant etwas Gutes und hole dir mal wieder ein Mittagessen „to Go“. Der Haken: Kässpätzle, Pasta & Co. kommen verpackt auf den Tisch. Die Gastro kann dafür nichts und würde sicher liebend gern darauf verzichten – aber es macht schon nachdenklich, was sich da gerade für ein Berg an Einweggeschirr anhäuft. Ein weiterer Grund, weshalb wir alle die Öffnung der Wirtschaften und Cafés herbeisehnen: Wir möchten wieder Essen auf ordentlichen Tellern serviert bekommen. In diesem Fall habe ich ein Auge zugedrückt: Der Zweck heiligt die Mittel, oder?

In der Corona-Pandemie können Restaurants nur Essen zum Mitnehmen anbieten. Das erzeugt allerdings viel Abfall. Bild: Jens Carsten (Archivfoto)

Wenn ich in meinen „Ging-nicht-ohne“-Eimer schaue, entdecke ich weiteren Müll mit direktem Corona-Bezug. Verpackungen von FFP2-Masken, auch eines dieser Desinfektionsmittelfläschchen für die Handtasche. Ein Fan von Online-Shopping bin ich selbst durch die Pandemie nicht geworden – sonst läge wohl auch die ein oder andere Luftpolsterfolie im Behälter. So unrecht hat die Deutsche Umwelthilfe also nicht mit dem Satz: Wir müssen aufpassen, dass die Corona-Krise nicht auch eine Müll-Krise wird.

Als im März 2020 plötzlich dieses neuartige Virus im Land war, da herrschte eine große Unsicherheit, was die Übertragungswege angeht. Eine Folge beschreibt die Verbraucherzentrale Hessen: Die Menschen griffen verstärkt zu verpackten Lebensmitteln, weil sie diese als hygienischer empfinden. Kaufentscheidungen werden bekanntlich oft emotional getroffen. Angesichts meiner Fasten-Challenge frage ich mich: Ging oder geht es mir genau so? So oder so, liebe Kollegin: Pandemie macht das Fasten schwerer!

Freitag, 5. März: Rebekka Jakob verzichtet auf Fleisch und Wurst

Unglaublich, dass es schon März ist. In wenigen Tagen jährt sich die Kommunalwahl 2020 – danach kam das öffentliche Leben im Land erst einmal zum Erliegen. Und für viele begann die Arbeit über weite Strecken im Homeoffice. Auch für uns in der Redaktion. Dass wir ein Jahr später noch immer weit voneinander entfernt arbeiten müssen, hat zwar viele Nachteile. Vor allem bei einem Team, das sich gut versteht und normalerweise gerne beieinander ist. Beim Fasten – gerade bei mir, die ich auf Fleisch und Wurst verzichte – allerdings hilft das Homeoffice tatsächlich. In normalen Zeiten ist es nämlich bisweilen gar nicht so einfach, den Versuchungen der Mittagspause zu widerstehen. In der Fastenzeit wird mir jedes Mal aufs Neue bewusst, dass die meisten Mittagsgerichte, die wir am Arbeitsplatz zu uns nehmen, mit Fleisch zu tun haben.

Ob das ein saftiger Döner ist, ein Schnitzel aus der heißen Theke der Metzgerei, eine Pizza mit Salami oder die feinen hackfleischgefüllten Manti aus dem Café Freeda nebenan: Überall ist Fleisch dabei. Vegetarische Genüsse muss man dagegen oft suchen.

Daheim in der Küche – sie erinnern sich, der Kühlschrank wurde ja am Faschingsdienstag wurstfrei geräumt – kommt die Versuchung gar nicht erst auf.

Trotzdem: Der Leberkässemmel schleicht sich in Woche drei der Fastenzeit unweigerlich zwischendurch in die Gedanken, während in der Pfanne das Gemüse brutzelt. Gut, dass sich der heimische Schreibtisch ziemlich weit weg von der nächsten Fleischtheke befindet.

Donnerstag, 4. März: Franziska Wolfinger verzichtet auf Social Media

Dieses Problem kennt wohl jeder, der schon Mal versucht hat, in der Fastenzeit auf irgendetwas zu verzichten. Man will die Finger von Süßem lassen und hält eigentlich gut durch. Aber dann hat der Kollege Geburtstag und bringt Kuchen mit. Nein sagen ist schwierig, wenn alle um einen herum naschen. Vor allem: In diesem Fall wäre es ja sogar grob unhöflich!

Dass mich ein solches Dilemma auch beim Verzicht auf Facebook und Instagram erwartet, damit habe ich nicht gerechnet. Mich bringt niemand mit Selbstgebackenem in Versuchung, doch meine Freunde schicken mir weiterhin Links zu interessanten oder zumindest witzigen Beiträgen. Die Nachrichten und damit meine Freunde oder Familie einfach zu ignorieren ist ja auch nicht gerade nett und fühlt sich ein bisschen falsch an. Also erkläre ich jedes Mal aufs Neue mein Fastenvorhaben – und mache dann eine Ausnahme und schau mir an, was mir da geschickt wurde.

Muss ja schließlich interessant sein, wenn meine Freunde denken, dass mir das gefallen wird und es mir sogar extra schicken. In den meisten Fällen trifft das dann tatsächlich zu. So schlecht ist dieser extrem vorselektierte Social-Media-Konsum gar nicht.

Die überraschendste Erkenntnisse meines Fastenexperiments diese Woche war dann tatsächlich, wie groß der soziale Druck zur Nutzung von sozialen Netzwerken für mich tatsächlich ist. Zu hundert Prozent darauf zu verzichten ist – zumindest für mich – tatsächlich nicht möglich. Ich verfolge also weiterhin mein Ziel, die Zeit vor dem Smartphone-Bildschirm zumindest so kurz wie möglich zu halten und bleibe meist standhaft, wenn ich beispielsweise an der Bushaltestelle stehe und warte. Und ich freue mich, dass ich wenigstens auf den größten Zeitfresser, die Kurzvideos von Tiktok, gut verzichten kann.

Mittwoch, 3. März: Maximilian Sonntag verzichtet auf Süßigkeiten und Zucker

Samstagmittag: Es steht Spitz auf Knopf. Ich überlege mir, ob ich meinem Vorsatz, auf gezuckerte Getränke und Süßigkeiten zu verzichten, breche. Wenn, dann soll es eine einzige Ausnahme sein, sage ich mir. Ich denke wie so oft über ein gekühltes Spezi nach. Einmal geht das schon, oder?

Vielleicht sollte ich an dieser Stelle aber erklären, wie ich überhaupt in diesen Gewissenskonflikt geraten bin. Denn bisher fehlten mir, so berichtete ich es in der Fastenkolumne vor einer Woche, Cola und Co. überhaupt nicht. Und das blieb auch so – bis zum Samstagmittag.

Schon länger hatte ich den Plan, einen Halbmarathon zu laufen. Am Samstagvormittag schnürte ich also meine Laufschuhe und brachte die Distanz von 21,1 Kilometer in guten zwei Stunden hinter mich.

Völlig erschöpft zu Hause angekommen, lechzte mein Körper nach etwas Zuckerhaltigem. Bereits zum Ende meiner Laufstrecke begannen sich die Gedanken um ein kaltes Spezi zu drehen. Diese Sehnsucht intensivierte sich von Minute zu Minute.

Aber, und das ist für mich die gute Nachricht: Ich blieb standhaft. Zu einem kalten Wasser gönnte ich mir lediglich zwei Scheiben Brot mit selbst gekochter Marmelade. Zugegeben: Da ist Zucker drin. Aber deutlich weniger, als in vielen industriellen Produkten.

Ob diese Form der „Zuckerzufuhr“ nun als Regelbruch gilt oder nicht, ist Ansichtssache. Für mich persönlich gehen die zwei Marmeladebrote in Anbetracht der vorangegangenen Anstrengung in Ordnung.

Dienstag, 2. März: Jens Noll verzichtet auf Chips, Salzbrezeln und Co.

Sind Brotchips ein gesunder Snack oder nur vermeintlich besser als die klassischen Kartoffelchips? Mit dieser Frage haben sich meine Freundin und ich dieser Tage auseinandergesetzt. Ich möchte ja in der Fastenzeit bewusst auf verlockende Knabbereien verzichten, deren klassische Vertreter eben Kartoffelchips, Salzbrezeln, Erdnussflips und Erdnüsse sind. Bislang läuft das ganz gut, hin und wieder komme ich allerdings ins Grübeln. Und es gab auch schon diverse Situationen, in denen ich versucht war, wieder in alte Gewohnheiten zurückzufallen.

Völlig unabhängig von der Fastenzeit achtet meine Freundin schon seit geraumer Zeit darauf, gesündere Alternativen zum Knabbern vorzuziehen. Beim Griff zu den Brotchips hat sie ein besserer Gefühl als beim Griff in andere Chipstüten. Sie sind schließlich weit weniger fettig. Gleichwohl wäre ein Stück Obst wahrscheinlich immer die bessere Wahl, wenn einen die Lust zum Snacken überkommt.

Zu einem klaren Ergebnis führte unsere kurze Diskussion an diesem Abend nicht. Für mich klang es jedenfalls sehr verlockend, als meine Freundin in die Brotchips biss und ein lautes Knuspern und Knacken zu hören war. Aber ich blieb standhaft und griff meinerseits nicht in die Tüte. Wie ich inzwischen festgestellt habe, ist bei mir gerade an Wochenenden die Lust auf Knabberzeug am größten. Wenn wir abends einen Film schauen oder ein Brettspiel spielen, dann verspüre ich einen Drang, ein paar Nüsschen oder Ähnliches dazu zu stellen. Es ist die Macht der Gewohnheit, aber ich will ihr auch weiterhin tapfer widerstehen.

Montag, 1. März: Sabrina Karrer verzichtet auf Plastik

Gut eineinhalb Wochen der Fastenzeit sind vorüber – eineinhalb Wochen, in denen ich versucht habe, Plastik aus meinem Alltag zu verbannen. Eine Erkenntnis, die wenig überraschend kommt: Spontan nach Feierabend im Supermarkt einkaufen gehen, das klappt nicht mehr.

Plastiksparen erfordert Vorbereitung: Korb, Stofftaschen oder Netze für Obst und Gemüse müssen griffbereit sein, um nicht an der Kasse notgedrungen noch eine Tüte aufs Band legen zu müssen. Die Einkäufe auf beiden Armen zum Auto balancieren – glauben Sie mir, das geht schief.

Plastiksparen kostet Zeit. Das Einkaufen dauert um einiges länger – zumindest jetzt noch. Ich muss mir erst einmal einen Überblick verschaffen, welche plastikfreien Alternativen es gibt und wo sie erhältlich sind. Joghurt im Mehrwegglas statt im Becher: naheliegend. Lose Äpfel statt Sechser-Pack in Folie: dito. Auf solche Dinge habe ich schon vor der Fasten-Challenge geachtet. Aber Hygieneartikel? Ich bin überrascht, dass es selbst in einem normalen Supermarkt mittlerweile eine Auswahl an festen Shampoos gibt. Bei anderen Dingen bin ich dort noch auf keine (Verpackungs-)Alternativen gestoßen. Nächster Stopp: Unverpackt-Laden.

Freitag, 26. Februar: Rebekka Jakob verzichtet auf Fleisch und Wurst

Eine Freundin meint, sie hat mich auf frischer Tat ertappt: Nachdem ich vor einer Woche an dieser Stelle meinen vorläufigen Verzicht auf Fleisch und Wurst in der Fastenzeit verkündet habe, hat sie am Wochenende ein Foto entdeckt, das ich auf Instagram gepostet hatte: Spaghetti mit Bolognesesauce, schön wie aus dem Bilderbuch und von meinem Sohn gekocht. Habe ich also so schnell meine Vorsätze wieder über Bord geworfen?

Die leckeren Spaghetti, die der Sohn unserer Kollegin gekocht hat. Bild: Rebekka Jakob

Natürlich nicht. Die 40 Tage Fastenzeit gelten bei uns zu Hause auch weiterhin. Rechnet man aber nach, sind es von Aschermittwoch bis Ostern nicht 40 Tage, sondern etwas mehr. Die sechs Sonntage sind nämlich die Ausnahmetage in der katholischen Fastenzeit, an denen auch Fleisch gegessen und die Abstinenz unterbrochen werden darf. Ganz besonders für lecker Gekochtes eines Teenagers.

Übrigens gibt es nicht nur sonntags Fasten-Auszeiten: Auch der Josefstag am 19. März zum Beispiel ist als Hochfest ein Tag, an dem das Fasten unterbrochen werden darf. Sogar dann, wenn er wie dieses Jahr auf einen Freitag fällt. Denn normalerweise gilt ja für Katholiken der Freitag auch außerhalb der Fastenzeit als Abstinenztag, an dem Fleisch tabu ist.

Ausnahmen sind also auch in der Fastenzeit die Regel. Und da sind solche schönen Erfindungen wie die „Hergottsbscheißerle“, also unsere wunderbaren schwäbischen Maultaschen, noch gar nicht mit eingerechnet. Die wurden ja – zumindest sagt das die Legende – genau zu dem Zweck erfunden, das Fasten vielleicht ein wenig leichter zu nehmen.

Das traditionelle Starkbier, das in der Fastenzeit so gerne konsumiert wird, weil Flüssiges das Fasten ja nicht brechen soll, wird dagegen mangels Festen wahrscheinlich dieses Jahr eher ausfallen. Hoffentlich nur ausnahmsweise.

Donnerstag, 25. Februar: Franziska Wolfinger verzichtet auf Social Media

Ich habe mir für diese Fastenzeit vorgenommen, auf soziale Medien zu verzichten. Kein Facebook, Twitter, Instagram und Tiktok. Die Bilanz nach den ersten Tagen: durchwachsen. Mir war nicht klar, was für ein Automatismus der Griff zum Handy für mich bereits geworden ist. Es gab ein paar Mal Momente wie diesen: Nach einem Telefonat lege ich auf, hab das Smartphone noch in der Hand und ehe ich mich versehe, ist schon Twitter geöffnet. Meistens habe ich die App zwar in Sekundenschnelle wieder geschlossen. Aber manchmal bleibt der Blick dann eben doch an einem interessanten Post hängen.

Mein Trick, um das ständige Handychecken zumindest abends zu vermeiden: Ich beschäftige meine Hände mit etwas anderem – und stricke. Passenderweise erwarten Freunde von mir gerade ein Kind. So ein Babymützchen oder kleine Babyschühchen sind für mich ideale kleine Projekte für zwischendurch. Außerdem hatte ich schon seit Längerem vor, ihnen Bekleidung als Geschenk zu stricken – konnte mich nur nie zum Anfangen aufraffen. Die Wolle, ein paar Tage, nachdem meine Freundin mir von der Schwangerschaft erzählt hat, gekauft. Der errechnete Geburtstermin ist diese Woche ... Dank Fastenzeit besteht also zumindest die Chance, dass das Set bis zur ersten Babybesichtigung fertig sein könnte. Sechs Zentimeter Mütze sind schon geschafft.

Grundsätzlich läuft es nicht schlecht mit meinem Fastenvorhaben. Ich tracke mein Handynutzungsverhalten mit einer App: Die liefert bislang viele positive Meldungen. Die durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer konnte ich schon um mehr als eine Stunde senken.

Mittwoch, 24. Februar: Maximilian Sonntag verzichtet auf Süßigkeiten und Zucker

Ich musste nicht lange darüber nachdenken, auf was ich in diesem Jahr während der Fastenzeit verzichten will: Zucker. Denn für mich ist ein 40-tägiges „Nein“ zu zuckerhaltigen Getränken und Süßigkeiten ein jährlich wiederkehrender Ritus. Zwar achte ich sehr auf eine gesunde Ernährung und mache im Schnitt fünfmal pro Woche Sport. Doch Kuchen, Cola und Co. sind meine Laster.

Aus Erfahrung kann ich daher sagen: Die erste Woche ist am schlimmsten. Von heute auf morgen den Süßigkeiten-Konsum auf null herunterzufahren, das ist schwierig. Entzugserscheinungen machen sich breit: schlechte Laune und ein ständiges Verlangen nach Schokolade und Gummibärchen. Nicht immer konnte ich in den zurückliegenden Fastenperioden meine gefassten Vorsätze hinsichtlich von Süßigkeiten durchhalten, das muss ich an dieser Stelle ehrlich zugeben.

Doch in diesem Jahr läuft es bisher anders. Vor allem gezuckerte Getränke fehlen mir kaum. Mit Wasser, Tee und Kaffee – ohne Zugabe von Milch und Zucker versteht sich – komme ich gut durch den Tag. Der Gedanke an ein gekühltes Spezi nach einem langen Arbeitstag und einer harten Sporteinheit ist zwar präsent, aber (noch) nicht so stark, dass ich schwach werden würde.

Vielmehr fehlt mir da schon das Stück Streuselkuchen am Samstagnachmittag. Genau an dieser Stelle liegen für mich aber der Reiz und zugleich auch der Sinn des Fastens: mit tendenziell negativen Gewohnheiten brechen und sich auf das Wesentliche besinnen. Meine Prognose: Auch in der kommenden Woche halte ich ohne Süßes durch.

Dienstag, 23. Februar: Jens Noll verzichtet auf Chips, Salzbrezeln und Co.

Zugegeben: Ich musste erst etwas nachdenken, als wir in der telefonischen Redaktionskonferenz über die angedachte Fastenkolumne sprachen. „Machst du auch mit?“, fragte die Kollegin. Hm. Bislang hatte ich keinerlei Ambitionen, zu fasten. Andererseits wollte ich mich diesmal der Herausforderung stellen und es meinen Kolleginnen gleich tun.

Als Fasten-Neuling war es mir wichtig, ein realistisches Ziel zu setzen. Das empfehlen Experten ja auch fürs Fasten. Kein Fleisch oder kein Alkohol für 40 Tage – das sind hohe Ziele und ich habe Respekt vor jedem, der das durchzieht. Aber mir war klar: Das wird bei mir nicht funktionieren.

Meine Wahl fiel stattdessen auf Knabberzeug. Chips, Salzbrezeln und Co. konsumiere ich zwar nicht übermäßig, aber es kommt doch immer wieder vor, dass ich das Regalfach öffne, in dem ich die Tüten mit den Snacks aufbewahre. Vor allem abends vor dem Fernseher überkommt mich häufig die Lust zum Knabbern. Kombiniert mit einem Feierabendbierchen bedeutet das eine zusätzliche Kalorienzufuhr, die ich gerne in den 40 Tagen bis Ostern vermeiden möchte.

Eines möchte ich in dem Zusammenhang nicht verschweigen: Ich checkte am Fasnachtsdienstag noch fix, wie es denn um meinen Vorrat steht. Lebensmittel wegschmeißen wollte ich wegen meines Fastenexperiments nämlich nicht. Da bin ich Schwabe. Und siehe da: Sämtliches Knabberzeug ist bis weit über Ostern hinaus haltbar. Also kann es getrost lieben bleiben.

Eine Packung Grissini jedoch sollte diesen Abend vor Beginn der Fastenzeit nicht überleben. Sie war schon angerissen. „Die darfst du noch knabbern“, sagte ich mir – und tat selbiges noch am gleichen Abend. Inzwischen sind schon die ersten sechs Tage der Fastenzeit rum. Bislang fällt mir der Verzicht nicht allzu schwer. Ich habe Zweifel, dass es so bleibt.

Montag, 22. Februar: Sabrina Karrer verzichtet auf Plastik

Dass die nächsten 40 Tage mühsam werden, habe ich früh gemerkt. Nach dem Aufstehen. Kein Kaffee. Denn – ich muss zugeben – ich habe eine dieser Maschinen, die man mit Plastikkapseln füttert. Und Plastik ist es, was ich in der Fastenzeit einsparen will.

Ist diese Summe nicht Wahnsinn: Im Unterallgäu, wo ich lebe, hat jeder Einwohner im vergangenen Jahr im Schnitt 30 Kilo Verpackungsabfall in die Gelbe Tonne geworfen. Wenn man bedenkt, dass so ein Stückchen Folie gewichtsmäßig ein Hauch von Nichts ist! Noch eine Zahl, die nachdenklich macht: 2020 wurden laut Landratsamt rund 20 Prozent mehr Leichtverpackungen als im Vorjahr in den Gelben Tonnen im Unterallgäu erfasst. Auch im Landkreis Neu-Ulm berichteten Entsorger gegenüber unserer Redaktion von gestiegenen Kunststoffabfällen. Experten führen diesen Trend mitunter darauf zurück, dass die Menschen coronabedingt öfter im Homeoffice gearbeitet, also auch daheim gegessen – und verbraucht – haben. Zu dieser Gruppe gehöre auch ich.

Wie lange es wohl dauert, bis der "Ging-nicht-ohne-Korb" voll ist? Bild: Sabrina Karrer

Ich möchte meine Gewohnheiten überdenken, das habe ich mir fest vorgenommen. Ein Mahnmal gibt es schon: Ich habe in der Wohnung einen kleinen Eimer aufgestellt, in dem ich in der Fastenzeit jenen Plastikmüll sammeln werde, den ich nicht vermeiden kann. Die Hülsen meiner Tageslinsen zum Beispiel. Wie schnell der Ging-nicht-ohne-Korb wohl voll ist? Bestenfalls an Ostern noch nicht.

Zurück zum Kaffee-Problem, dem Ausgangspunkt einer voraussichtlich langen und bestimmt auch aufschlussreichen Suche nach Alternativen. Ich habe die Filtermaschine aus meiner Studentenzeit aus dem Schrank geholt.

Donnerstag, 18. Februar: Rebekka Jakob verzichtet auf Fleisch und Wurst

Kehraus am Faschingsdienstagabend: Das bedeutet bei uns zu Hause strenge Kühlschrankinspektion. Alles, was noch an Wurst- und Fleischprodukten da ist, muss raus und wird zum Restlesessen verarbeitet. Es ist die letzte nicht vegetarische Mahlzeit der Familie für die nächsten sieben Wochen. Normalerweise steckt in der Zubereitung dieses Kehraus-Essens ein Stückchen Wehmut drin. Immerhin ist nicht nur der Fasching zu Ende, sondern auch erst einmal die Zeit von Lasagne, Steak und Schinkenbrot.

Es muss wahrscheinlich an der Corona-Situation gelegen haben: Irgendwie habe ich mich dieses Jahr zum ersten Mal richtig darauf gefreut, wieder zum zeitweisen Vegetarier zu werden. Denn in einer Zeit, in der sonst schon so einiges ausfallen muss, haben wir als kochbegeisterte Familie zu Hause regelrecht in allerlei Gerichten geschwelgt. Natürlich mit hochwertigen Produkten, eben auch viel hochwertigem Fleisch von unserem Metzger vor Ort. Deutlich mehr, als wir sonst zu uns nehmen. Und irgendwie war es zu viel. Darauf jetzt für einige Wochen verzichten zu dürfen, fühlt sich fast schon ein wenig wie Luxus an.

Als Christen halten wir in unserer Familie die Fastenzeit seit Jahren ein. Darum weiß ich, was mich normalerweise nach den ersten drei Wochen erwartet: Die unbändige Lust auf eine Leberkässemmel. Die ich natürlich jedes Jahr tapfer unterdrücke. Es wird für mich spannend sein zu sehen, ob auch in diesem besonderen Jahr die Versuchung da ist – und wie ich diesmal damit umgehen werde. Im Moment zumindest ist die Vorfreude auf das viele frische Gemüse, das jetzt daheim auf dem Speiseplan steht, um ein Vielfaches größer.

Mittwoch, 17. Februar: Franziska Wolfinger verzichtet auf Social Media

Vier Stunden, neun Minuten und 24 Sekunden. So lange ist mein Smartphone jeden Tag durchschnittlich in Betrieb. Das weiß ich so genau, weil es auch dafür ein App gibt, die jeden Augenblick der Nutzung dokumentiert und mitzählt. Sicher, seit ich coronabedingt häufig im Homeoffice arbeite, brauchte ich das Gerät auch viel zum Telefonieren. Doch selbst wenn ich das abziehe, bleibt immer noch eine alarmierend hohe Zahl übrig. Da kommt die Fastenzeit gerade recht, um etwas daran zu ändern.

Eine Motivationspsychologin gab mir den Tipp, sich im Vorfeld genau zu überlegen, warum, wie und was man fasten möchte. Ohne guten Plan ist die Aussicht auf Erfolg deutlich geringer. Also analysiere ich mein Nutzerverhalten genau. Schließlich ist nicht jeder Gebrauch meines Smartphones automatisch schlecht. Auf Arbeitsanrufe werde ich wohl kaum verzichten dürfen. Jetzt im Winter und bei geschlossenen Fitnessstudios laufen auf meinem Handy außerdem beinahe täglich Yoga-Tutorials oder Workout-Anleitungen. Damit aufzuhören, scheint mir nicht gerade gesundheitsfördernd.

So viel Zeit verbringe ich in den sozialen Medien

Mehr als zweieinhalb Stunden verbringe ich, Stand jetzt, durchschnittlich in den sozialen Netzwerken. Gefährlichster Zeitfresser: Tiktok. Beim Scrollen durch die kurzen Videos vergeht ruckzuck eine Stunde, oft sogar noch mehr. Ich bin mir sicher, diese Zeit könnte ich sinnvoller nutzen. Auch mit Bilder anschauen auf Instagram oder Lesen empörter Kommentare auf Twitter verbringe ich viel Freizeit.

Ich nehme mir also vor, meine Social-Media-Zeit sehr stark einzuschränken. Denn es ist erschreckend, wie oft ich aus einem Anflug von Langeweile unbewusst zum Handy greife und ehe ich mich versehe, ist schon Insta geöffnet. Bis zum Ende der Fastenzeit will ich den Tagesdurchschnitt bei den sozialen Netzwerken von mehr als zweieinhalb Stunden auf eine halbe verringern: Wenn ich eine solche App öffne, dann nur bewusst und weil ich nach etwas Bestimmten suche.

