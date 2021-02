24.02.2021

Fasten-Tagebuch: Noch halten wir durch

Fünf Redakteure versuchen sich heuer an der Fastenzeit und verzichten auf Dinge, die sonst zu ihrem Alltag gehören.

Von Franziska Wolfinger

Donnerstag, 25. Februar: Franziska Wolfinger verzichtet auf Social Media

Ich habe mir für diese Fastenzeit vorgenommen, auf soziale Medien zu verzichten. Kein Facebook, Twitter, Instagram und Tiktok. Die Bilanz nach den ersten Tagen: durchwachsen. Mir war nicht klar, was für ein Automatismus der Griff zum Handy für mich bereits geworden ist. Es gab ein paar Mal Momente wie diesen: Nach einem Telefonat lege ich auf, hab das Smartphone noch in der Hand und ehe ich mich versehe, ist schon Twitter geöffnet. Meistens habe ich die App zwar in Sekundenschnelle wieder geschlossen. Aber manchmal bleibt der Blick dann eben doch an einem interessanten Post hängen.

Mein Trick, um das ständige Handychecken zumindest abends zu vermeiden: Ich beschäftige meine Hände mit etwas anderem – und stricke. Passenderweise erwarten Freunde von mir gerade ein Kind. So ein Babymützchen oder kleine Babyschühchen sind für mich ideale kleine Projekte für zwischendurch. Außerdem hatte ich schon seit Längerem vor, ihnen Bekleidung als Geschenk zu stricken – konnte mich nur nie zum Anfangen aufraffen. Die Wolle, ein paar Tage, nachdem meine Freundin mir von der Schwangerschaft erzählt hat, gekauft. Der errechnete Geburtstermin ist diese Woche ... Dank Fastenzeit besteht also zumindest die Chance, dass das Set bis zur ersten Babybesichtigung fertig sein könnte. Sechs Zentimeter Mütze sind schon geschafft.

Grundsätzlich läuft es nicht schlecht mit meinem Fastenvorhaben. Ich tracke mein Handynutzungsverhalten mit einer App: Die liefert bislang viele positive Meldungen. Die durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer konnte ich schon um mehr als eine Stunde senken.

Mittwoch, 24. Februar: Maximilian Sonntag verzichtet auf Süßigkeiten und Zucker

Ich musste nicht lange darüber nachdenken, auf was ich in diesem Jahr während der Fastenzeit verzichten will: Zucker. Denn für mich ist ein 40-tägiges „Nein“ zu zuckerhaltigen Getränken und Süßigkeiten ein jährlich wiederkehrender Ritus. Zwar achte ich sehr auf eine gesunde Ernährung und mache im Schnitt fünfmal pro Woche Sport. Doch Kuchen, Cola und Co. sind meine Laster.

Aus Erfahrung kann ich daher sagen: Die erste Woche ist am schlimmsten. Von heute auf morgen den Süßigkeiten-Konsum auf null herunterzufahren, das ist schwierig. Entzugserscheinungen machen sich breit: schlechte Laune und ein ständiges Verlangen nach Schokolade und Gummibärchen. Nicht immer konnte ich in den zurückliegenden Fastenperioden meine gefassten Vorsätze hinsichtlich von Süßigkeiten durchhalten, das muss ich an dieser Stelle ehrlich zugeben.

Doch in diesem Jahr läuft es bisher anders. Vor allem gezuckerte Getränke fehlen mir kaum. Mit Wasser, Tee und Kaffee – ohne Zugabe von Milch und Zucker versteht sich – komme ich gut durch den Tag. Der Gedanke an ein gekühltes Spezi nach einem langen Arbeitstag und einer harten Sporteinheit ist zwar präsent, aber (noch) nicht so stark, dass ich schwach werden würde.

Vielmehr fehlt mir da schon das Stück Streuselkuchen am Samstagnachmittag. Genau an dieser Stelle liegen für mich aber der Reiz und zugleich auch der Sinn des Fastens: mit tendenziell negativen Gewohnheiten brechen und sich auf das Wesentliche besinnen. Meine Prognose: Auch in der kommenden Woche halte ich ohne Süßes durch.

Dienstag, 23. Februar: Jens Noll verzichtet auf Chips, Salzbrezeln und Co.

Zugegeben: Ich musste erst etwas nachdenken, als wir in der telefonischen Redaktionskonferenz über die angedachte Fastenkolumne sprachen. „Machst du auch mit?“, fragte die Kollegin. Hm. Bislang hatte ich keinerlei Ambitionen, zu fasten. Andererseits wollte ich mich diesmal der Herausforderung stellen und es meinen Kolleginnen gleich tun.

Als Fasten-Neuling war es mir wichtig, ein realistisches Ziel zu setzen. Das empfehlen Experten ja auch fürs Fasten. Kein Fleisch oder kein Alkohol für 40 Tage – das sind hohe Ziele und ich habe Respekt vor jedem, der das durchzieht. Aber mir war klar: Das wird bei mir nicht funktionieren.

Meine Wahl fiel stattdessen auf Knabberzeug. Chips, Salzbrezeln und Co. konsumiere ich zwar nicht übermäßig, aber es kommt doch immer wieder vor, dass ich das Regalfach öffne, in dem ich die Tüten mit den Snacks aufbewahre. Vor allem abends vor dem Fernseher überkommt mich häufig die Lust zum Knabbern. Kombiniert mit einem Feierabendbierchen bedeutet das eine zusätzliche Kalorienzufuhr, die ich gerne in den 40 Tagen bis Ostern vermeiden möchte.

Eines möchte ich in dem Zusammenhang nicht verschweigen: Ich checkte am Fasnachtsdienstag noch fix, wie es denn um meinen Vorrat steht. Lebensmittel wegschmeißen wollte ich wegen meines Fastenexperiments nämlich nicht. Da bin ich Schwabe. Und siehe da: Sämtliches Knabberzeug ist bis weit über Ostern hinaus haltbar. Also kann es getrost lieben bleiben.

Eine Packung Grissini jedoch sollte diesen Abend vor Beginn der Fastenzeit nicht überleben. Sie war schon angerissen. „Die darfst du noch knabbern“, sagte ich mir – und tat selbiges noch am gleichen Abend. Inzwischen sind schon die ersten sechs Tage der Fastenzeit rum. Bislang fällt mir der Verzicht nicht allzu schwer. Ich habe Zweifel, dass es so bleibt.

Montag, 22. Februar: Sabrina Karrer verzichtet auf Plastik

Dass die nächsten 40 Tage mühsam werden, habe ich früh gemerkt. Nach dem Aufstehen. Kein Kaffee. Denn – ich muss zugeben – ich habe eine dieser Maschinen, die man mit Plastikkapseln füttert. Und Plastik ist es, was ich in der Fastenzeit einsparen will.

Ist diese Summe nicht Wahnsinn: Im Unterallgäu, wo ich lebe, hat jeder Einwohner im vergangenen Jahr im Schnitt 30 Kilo Verpackungsabfall in die Gelbe Tonne geworfen. Wenn man bedenkt, dass so ein Stückchen Folie gewichtsmäßig ein Hauch von Nichts ist! Noch eine Zahl, die nachdenklich macht: 2020 wurden laut Landratsamt rund 20 Prozent mehr Leichtverpackungen als im Vorjahr in den Gelben Tonnen im Unterallgäu erfasst. Auch im Landkreis Neu-Ulm berichteten Entsorger gegenüber unserer Redaktion von gestiegenen Kunststoffabfällen. Experten führen diesen Trend mitunter darauf zurück, dass die Menschen coronabedingt öfter im Homeoffice gearbeitet, also auch daheim gegessen – und verbraucht – haben. Zu dieser Gruppe gehöre auch ich.

Wie lange es wohl dauert, bis der "Ging-nicht-ohne-Korb" voll ist? Bild: Sabrina Karrer

Ich möchte meine Gewohnheiten überdenken, das habe ich mir fest vorgenommen. Ein Mahnmal gibt es schon: Ich habe in der Wohnung einen kleinen Eimer aufgestellt, in dem ich in der Fastenzeit jenen Plastikmüll sammeln werde, den ich nicht vermeiden kann. Die Hülsen meiner Tageslinsen zum Beispiel. Wie schnell der Ging-nicht-ohne-Korb wohl voll ist? Bestenfalls an Ostern noch nicht.

Zurück zum Kaffee-Problem, dem Ausgangspunkt einer voraussichtlich langen und bestimmt auch aufschlussreichen Suche nach Alternativen. Ich habe die Filtermaschine aus meiner Studentenzeit aus dem Schrank geholt.

Donnerstag, 18. Februar: Rebekka Jakob verzichtet auf Fleisch und Wurst

Kehraus am Faschingsdienstagabend: Das bedeutet bei uns zu Hause strenge Kühlschrankinspektion. Alles, was noch an Wurst- und Fleischprodukten da ist, muss raus und wird zum Restlesessen verarbeitet. Es ist die letzte nicht vegetarische Mahlzeit der Familie für die nächsten sieben Wochen. Normalerweise steckt in der Zubereitung dieses Kehraus-Essens ein Stückchen Wehmut drin. Immerhin ist nicht nur der Fasching zu Ende, sondern auch erst einmal die Zeit von Lasagne, Steak und Schinkenbrot.

Es muss wahrscheinlich an der Corona-Situation gelegen haben: Irgendwie habe ich mich dieses Jahr zum ersten Mal richtig darauf gefreut, wieder zum zeitweisen Vegetarier zu werden. Denn in einer Zeit, in der sonst schon so einiges ausfallen muss, haben wir als kochbegeisterte Familie zu Hause regelrecht in allerlei Gerichten geschwelgt. Natürlich mit hochwertigen Produkten, eben auch viel hochwertigem Fleisch von unserem Metzger vor Ort. Deutlich mehr, als wir sonst zu uns nehmen. Und irgendwie war es zu viel. Darauf jetzt für einige Wochen verzichten zu dürfen, fühlt sich fast schon ein wenig wie Luxus an.

Als Christen halten wir in unserer Familie die Fastenzeit seit Jahren ein. Darum weiß ich, was mich normalerweise nach den ersten drei Wochen erwartet: Die unbändige Lust auf eine Leberkässemmel. Die ich natürlich jedes Jahr tapfer unterdrücke. Es wird für mich spannend sein zu sehen, ob auch in diesem besonderen Jahr die Versuchung da ist – und wie ich diesmal damit umgehen werde. Im Moment zumindest ist die Vorfreude auf das viele frische Gemüse, das jetzt daheim auf dem Speiseplan steht, um ein Vielfaches größer.

Mittwoch, 17. Februar: Franziska Wolfinger verzichtet auf Social Media

Vier Stunden, neun Minuten und 24 Sekunden. So lange ist mein Smartphone jeden Tag durchschnittlich in Betrieb. Das weiß ich so genau, weil es auch dafür ein App gibt, die jeden Augenblick der Nutzung dokumentiert und mitzählt. Sicher, seit ich coronabedingt häufig im Homeoffice arbeite, brauchte ich das Gerät auch viel zum Telefonieren. Doch selbst wenn ich das abziehe, bleibt immer noch eine alarmierend hohe Zahl übrig. Da kommt die Fastenzeit gerade recht, um etwas daran zu ändern.

Eine Motivationspsychologin gab mir den Tipp, sich im Vorfeld genau zu überlegen, warum, wie und was man fasten möchte. Ohne guten Plan ist die Aussicht auf Erfolg deutlich geringer. Also analysiere ich mein Nutzerverhalten genau. Schließlich ist nicht jeder Gebrauch meines Smartphones automatisch schlecht. Auf Arbeitsanrufe werde ich wohl kaum verzichten dürfen. Jetzt im Winter und bei geschlossenen Fitnessstudios laufen auf meinem Handy außerdem beinahe täglich Yoga-Tutorials oder Workout-Anleitungen. Damit aufzuhören, scheint mir nicht gerade gesundheitsfördernd.

So viel Zeit verbringe ich in den sozialen Medien

Mehr als zweieinhalb Stunden verbringe ich, Stand jetzt, durchschnittlich in den sozialen Netzwerken. Gefährlichster Zeitfresser: Tiktok. Beim Scrollen durch die kurzen Videos vergeht ruckzuck eine Stunde, oft sogar noch mehr. Ich bin mir sicher, diese Zeit könnte ich sinnvoller nutzen. Auch mit Bilder anschauen auf Instagram oder Lesen empörter Kommentare auf Twitter verbringe ich viel Freizeit.

Ich nehme mir also vor, meine Social-Media-Zeit sehr stark einzuschränken. Denn es ist erschreckend, wie oft ich aus einem Anflug von Langeweile unbewusst zum Handy greife und ehe ich mich versehe, ist schon Insta geöffnet. Bis zum Ende der Fastenzeit will ich den Tagesdurchschnitt bei den sozialen Netzwerken von mehr als zweieinhalb Stunden auf eine halbe verringern: Wenn ich eine solche App öffne, dann nur bewusst und weil ich nach etwas Bestimmten suche.

