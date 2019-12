vor 59 Min.

Feierliche Klänge in St. Andreas

Kirchenchor und Orchester präsentieren Kempters Pastoralmesse

Die auch als Hirtenmesse bekannte Pastoralmesse aus der Feder des schwäbischen Komponisten Karl Kempter gehört wohl zu den populärsten Messen für die Weihnachtszeit. Nicht nur deshalb, sondern auch, weil die Musikwelt in diesem Jahr den 200. Geburtstag Kempters gefeiert hat, ließen Kirchenchor und Orchester von St. Andreas Babenhausen diese Musik während der Christmette erklingen. Und auch für den Gottesdienst am Zweiten Weihnachtsfeiertag hatten die Sänger und Musiker unter Leitung von Wilhelm Schneider ein besonderes Werk eingeübt. Sie ließen die „Missa sancta“, die der Komponist 1849 dem damaligen Günzburger Stadtpfarrer gewidmet hatte und die zum Jubiläumsjahr in einer neuen Fassung herausgebracht wurde, geradezu majestätisch durch das Babenhauser Gotteshaus klingen. (clb)