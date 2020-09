vor 54 Min.

Feilschen und stöbern in Babenhausen

Der Touristikverein plant einen Hof-Flohmarkt, der sich über die Marktgemeinde erstreckt

Beim zweiten Anlauf scheint es zu klappen: Der Touristikverein Fuggermarkt Babenhausen organisiert einen Freiluft-Flohmarkt. An vielen Orten in der Gemeinde sollen die Besucher am Sonntag, 13. September, stöbern, feilschen und einkaufen können. So lautet der Appell: „Bummelt durch Babenhausens Höfe und Gärten“.

Auf einen ausgiebigen Spaziergang durch den Fuggermarkt können sich die Besucher zwischen 10 und 16 Uhr begeben. Wie sie erfahren, wo es überall Anlaufpunkte gibt? Auf Plakaten ist ein QR-Code abgedruckt. Die Besucher können diesen via Smartphone scannen. Sie gelangen so zu einer digitalen Karte, welche die etwa 40 Adressen jener Haushalte zeigt, die am Flohmarkt teilnehmen. Wichtig ist laut den Veranstaltern, dass die Corona-Bestimmungen eingehalten werden. Der Hof-Flohmarkt findet deshalb ausschließlich im Freien statt. Besucher sollen an einen Mund-Nasen-Schutz denken und Abstand zueinander halten. Wie berichtet, wollte der Touristikverein die Veranstaltung, die ursprünglich als „1. Gesamt-Babenhausener Garagenflohmarkt“ geplant war, bereits im Juli durchführen. Aufgrund der Corona-Auflagen wurde der Termin dann allerdings verschoben. (az)

