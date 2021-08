Auffahrunfall auf Höhe Fellheim: A7 fast eine Stunde gesperrt

Die Autobahn A7 glich nach einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Berkheim und Dettingen einem Trümmerfeld.

Ein Auffahrunfall hat am Donnerstag zu einer fast einstündigen Sperrung der A7 auf Höhe Fellheim geführt. Ein 18-Jähriger fuhr nachmittags in seinem Opel in Richtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Berkheim und Dettingen überholte er gerade den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden VW einer 21-jährigen, als ihm plötzlich ein 44-Jähriger mit einem Skoda hinten auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel nach rechts gegen den VW geschleudert. Dieser kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Wildschutzzaun.

Durch den Zusammenstoß wurde die linke Fahrzeugfront des Skoda eingedrückt. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 15.000 Euro. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von circa 15.000 Euro an Heck und Front, am VW in Höhe von rund 3000 Euro. Schwer verletzt wurde niemand, der Opel-Fahrer und die VW-Fahrerin wurden jedoch zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Da sich ein Trümmerfeld auf der Fahrbahn befand, musste die A7 in Fahrtrichtung Ulm nach dem Unfall für rund eine Stunde gesperrt werden. Bei der Absperrung, Verkehrslenkung und technischen Hilfeleistung unterstützte die Feuerwehr Erolzheim. (AZ)

