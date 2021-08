"Erheblich überladen": Polizei zieht Autoanhänger auf A7 aus Verkehr

Die Autobahnpolizei hat einen erheblich überladenen und obendrein unbeleuchteten Autoanhänger auf der A7 gesichtet. Der Fahrer muss nun blechen.

Einer Streife der Autobahnpolizei Memmingen ist am Freitagabend gegen 23.30 Uhr auf der A7 auf Höhe Fellheim in Fahrtrichtung Würzburg ein langsam fahrendes Auto mit Anhänger aufgefallen, dessen Beleuchtung nicht funktionierte. Beladen war der unbeleuchtete Hänger mit einem Auto. Das Gespann wurde an der Anschlussstelle Dettingen zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Da sich laut Polizei der Verdacht ergab, dass der Anhänger überladen sein könnte, wurde er bei einer nahe gelegenen Firma gewogen. Es stellte sich heraus, dass das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers um 23 Prozent und die Anhängelast des Zugfahrzeugs um fast 45 Prozent überschritten war. Auf den 31-jährigen Fahrer kommt nun ein Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich zu. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. (AZ)