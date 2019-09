vor 20 Min.

Ferienende: Mehrere Unfälle auf der A7

Im starken Reiseverkehr hat es am Samstag auf der A7 bei Illertissen mehrfach gekracht. Es entstand hoher Sachschaden.

Mehrere Unfälle haben sich am Samstag im starken Reiseverkehr auf der A7 bei Illertissen ereignet. Dies teilte die zuständige Autobahnpolizei Memmingen am Montag mit. Gegen Mittag wurden bei Illertissen vier Fahrzeuge beschädigt als ein 58-jähriger Autofahrer in ein Stauende fuhr. Sein Wagen prallte in den davor und schon diesen gegen zwei weitere. Verletzt wurde dabei laut Polizeiangaben niemand. Der Schaden: rund 10000 Euro.

Zwei Unfälle auf der A7

Kurz zuvor ereigneten sich in diesem Bereich zwei weitere Auffahrunfälle. Hier waren jeweils zwei Autos involviert. der Schaden: 13000 Euro. Verletzt wurde niemand. (az)

Weitere Meldungen aus dem Blaulicht-Report:

Themen Folgen