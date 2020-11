vor 31 Min.

Ferienprogramm: Kinder gehen auf Spurensuche beim Vöhlinschloss

Beim Herbstspaß in Illertissen konnten Kinder unter anderem an speziellen Führungen durch das Vöhlinschloss teilnehmen.

Plus Die Stadtjugendpfleger von Illertissen haben eine Ferienangebot auf die Beine gestellt. Die Kinder durften das Gelände rund um das Vöhlinschloss erkunden.

Drei volle Tage ganz im Zeichen von Prinzessinnen und Rittern haben 40 Kinder auf dem Gelände des Illertisser Vöhlinschlosses und im angrenzenden Wald erlebt. Von Montag bis Mittwoch fand dort trotz des teilweisen Lockdowns der Herbstspaß 2020 statt, ein Ferienangebot der Stadt Illertissen. Auf die Beine gestellt haben es die beiden Stadtjugendpfleger Manuel Mißbach und Kathrin Grimm. Das Programm richtete sich an Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren. Warum das Angebot trotz Corona-Vorschriften stattfinden konnte.

Sechs Betreuer kümmerten sich um die Kinder in Illertissen

Stattfinden konnte das Ferienangebot trotz der geltenden Einschränkungen, da es als außerschulisches Bildungsangebot während des „Lockdown light“ erlaubt und auch erwünscht sei, berichtet Mißbach. „Dennoch wurde das gesamte Angebot streng nach geltenden Hygieneregeln durchgeführt“, betont er.

Heißt also: Auch als Prinzessin oder Ritter mussten sich die Kinder zum Beispiel an die Maskenpflicht halten. Sechs ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer kümmerten sich um die Kindergruppen und unterstützten die Stadtjugendpfleger bei der Ausgestaltung des Programms.

Die Kinder nahmen an einer Stadtrallye durch Illertissen teil

An jedem der drei Aktionstage wurden den Kindern drei Aktionsbausteine geboten. Zum einen konnten sie an einer Stadtrallye durch den Wald entlang der südlichen Halde in Illertissen teilnehmen. Die Idee dahinter: Der Prinz und die Prinzessin wurden vom „schwarzen Ritter“ entführt. Die Kinder waren dem Bösewicht durch zurückgelassene Hinweise auf der Spur und gelangten schließlich zum Schloss. Dort konnten sie den Prinz und die Prinzessin befreien und somit ihre Rallye erfolgreich abschließen.

Als zweite Möglichkeit konnten die Kinder das Bastelangebot in einem Raum des Heimat- und Bienenmuseums wahrnehmen. Denn was wäre ein Ritter ohne Schwert und Schild oder eine Prinzessin ohne Perlenschmuck und die dazugehörige Schmuckschatulle? Sehr gut angekommen ist nach Angaben der beiden Stadtjugendpfleger der dritte Baustein: Bei speziellen Führungen erkundeten die jungen Teilnehmer das Vöhlinschloss und das Illertisser Heimatmuseum.

Einen besonderen Dank sprechen Mißbach und Grimm in diesem Zusammenhang an Therese Brock und Josefina Hirschenberger aus: Die beiden Mitglieder des Illertisser Heimatvereins verstanden es gut, die Rundgänge und die von ihnen geschilderten Inhalte kindgerecht zu gestalten. (az)

