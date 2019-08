11:00 Uhr

Ferienspaß für kleine Naturforscher: Entdeckungstour im Ried

In den Ferien etwas über die heimische Natur lernen.

Der Landesbund für Vogelschutz organisiert erstmals ein kleines Ferienprogramm für umweltinteressierte Kinder.

Die Kreisgruppe Neu-Ulm des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) bietet in diesem Sommer an zwei Wochenenden erstmals ein Ferienprogramm für Kinder und Familien an.

Die erste der zwei Veranstaltungen findet am Samstag, 10. August, in Obenhausen statt. Unter dem Motto „Insektensommer im Ried“ erkunden die Kinder mit dem Biologen Ralf Schreiber das größte Insektenparadies des Landkreises Neu-Ulm. Mitzubringen sind Becherlupen oder kleine, verschließbare Marmeladengläser sowie Sonnen- und Mückenschutz. Da die Teilnehmer auch selbst mitanpacken dürfen, sollten sie auch Handschuhe mitbringen. Beginn ist um 14 Uhr, Treffpunkt ist das Feldkreuz an der Illertisser Straße westlich von Obenhausen.

Neue Tümpel für Kreuzkröten

Als Nächstes steht dann „Tümpelbau am Wullenstettener Natursee“ auf dem Programm. Am 24. August haben Kinder ab 14 Uhr die Möglichkeit, Folientümpel für die gefährdeten Kreuzkröten zu bauen. Treffpunkt ist der Bahnübergang im Industriegebiet Vöhringen Nord (Carl-Benz-Straße). Falls vorhanden, können die Teilnehmer auch eigenes Werkzeug wie kleine Schaufeln, Spaten, Eimer oder Schubkarren mitbringen. Die Veranstaltungen fallen bei Regen aus.

Eine Anmeldung ist bei Ralf Schreiber per E-Mail an schreiber.lbv-nu@gmx.de oder telefonisch unter 0163/7169073 möglich. Die Teilnahme kostet jeweils drei Euro (Mitglieder) oder 5 Euro pro Person. Anmeldung bis jeweils zwei Tage vor dem Termin. (az)

