Festival für junge Künstler geht klangvoll zu Ende

Am Wochenende endete das Festival „Junge Künstler – Stars von morgen“. Am Samstag gab es schwermütige Klänge, am Sonntag operettenhafte Leichtigkeit.

Von Regina Langhans

Am Wochenende ist das Festival „Junge Stars – Künstler von morgen“ emotionsgeladen zu Ende gegangen: Samstagabend gab es schwermütige Musik russischer Komponisten und am Sonntag operettenhafte Leichtigkeit. Beide Veranstaltungen fanden im Festsaal des Kollegs in Illertissen statt. Mehr als 300 Zuhörer waren jeweils gekommen.

Fritz Unglert brachte das Trio zusammen

Samstag begrüßten auf der Bühne Hisako Kawamura am Flügel, Maximilian Hornung mit Cello und Sarah Christian mit Geige – ein Klaviertrio also. Einzeln waren die jungen Künstler in Illertissen bei „Kultur im Schloss“ bereits zu hören. „Da könnten sie doch mal zu dritt auftreten“, fand der Kulturmacher Fritz Unglert und hat alles arrangiert. Geboten war hochkarätiges aus der Welt des Klaviertrios.

Dem Konzert folgte eine Autogrammstunde: von links Maximilian Hornung, Sarah Christian und Hisako Kawamura.

Denn die Musik im Spannungsfeld zwischen tonangebendem Klavier und meist Violine und Cello hat viele Facetten, je nach den vom Komponisten gesetzten Schwerpunkten. Der Abend begann sehr speziell mit dem Klaviertrio élégiaque in g-Moll, das Sergej Rachmaninow (1873 bis 1843) 1892 schrieb: Erst das Cello mit feinen Auf- und Abklängen, gefolgt von der Geige, bis schließlich das Klavier machtvoll übernahm. Die Streicher hatten sich inzwischen auf eine elegische, das Stück charakterisierende Spielweise eingependelt. Gerade auf der Geige führte das zu häufigem überaus feinem anhaltendem Vibratospiel auf lang gestrichenen Bögen, wofür sich Sarah Christian mitunter sehr weit nach hinten strecken musste. Maximilian Hornung führte ihre Klangfolgen mit ausladenden Strichen des doch um einiges kürzeren Bogen in den tieferen Cello-Lagen fort. Dem entsprach die Pianistin Hisako Kawamura mit volumenreichem Spiel und war dabei ganz in ihrem Element. Eingängiger hätte sich die russische Seele der aufkommenden nationalen Musikströmungen Ende des 19. Jahrhunderts kaum vermitteln lassen.

Bedrückende Töne aus der Sowjet-Zeit

Dem folgt ein Szenenwechsel mit Dimitri Schostakowitsch (1906 bis 1975), einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Seine Werke spiegeln in bedrückender Weise die Lebensumstände in der damaligen Sowjetunion wider. Das Klaviertrio in e-Moll von 1944 greift dabei auf gegensätzliche Satzcharaktere zurück. Es geht los mit einem Trauermarschthema, wofür das Cello im Solospiel mit unwirklich flirrenden Flageoletttönen in hohen Tonlagen in eine surreale Welt zu führen schien. Kontrastreich folgen die Sätze aufeinander, Dafür setzt der Komponist effektvoll die den Streichern zu Gebote stehenden technischen Mittel ein. Seien es zupackende, unablässig mit linker oder rechter Hand gezupfte Pizzicati zum aufwühlenden Klavierspiel. Oder spitz angerissene rasende Doppelgriffe, die in den tragischen Passagen dazwischen funken. Sodann treffen sich beide Streicher im gemeinsamen Wehklagen, wobei das Klavier die klangliche Basis bildet und sich maßgeblich am zusammenbrauenden Unheil beteiligt. Im letzten Satz tauchen all die emotionalen Figuren noch einmal auf und verdichten sich zu einem apokalyptischen Ende. Am Schluss rücken die Künstler mit Franz Schuberts (1797 bis 1828) Klaviertrio in B- Dur – ein Spätwerk von 1827 – das Weltbild zumindest musikalisch wieder gerade. Klavier, Geige, Cello kommen gleichermaßen zum Zug. In zweiten Satz wird das Thema vom Cello vorgestellt, an die Violine weitergereicht und schließlich vom Klavier verarbeitet. Zuletzt gewann die Musik liedhaften Charakter. Das Trio schickte sein Publikum mit Schubert-Melodien im Ohr nach Hause. Der Bogen war perfekt.

Nachwuchstalente der Bayerischen Staatsoper zu Gast in Illertissen

Den Festivalausklang vergoldeten zwölf junge Künstler des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper München. Sie kamen mit einer Revue aus beliebten Arien und Operettenauszügen nach Illertissen. Die Stücke sind absolutes Muss im Repertoire von Sängern dieses Genres. Die dazu nötige Leichtigkeit in Vortrag und Auftritt will gelernt sein. Aber die jungen Opernstars stellten ihr Talent dafür mit jugendlichem Charme unter Beweis.

Auch Ewa Danilewska meisterte als Konzertpianistin die nicht einfache Aufgabe der multifunkionalen Klavierbegleiterin: Sie unterstütze „Die Entführung aus dem Serail“ (Mozart) oder war bei der „Reise nach Reims“ (Rossini) dabei, wofür alle Sänger gemeinsam auf die Bühne kamen. Auch „Die lustige Witwe“ (Léhar) durfte nicht fehlen. Die bildschön anzusehende Parade umfasste Beiträge von elf Komponisten.

