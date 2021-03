vor 40 Min.

Feuer bei Biogasanlage: Lagerhallen-Brand verursacht Schaden in Millionenhöhe

Beim Brand einer Lagerhalle entstand ein Schaden in Millionenhöhe.

Auf einer Biogasanlage bei Osterberg stand eine Lagerhalle in Vollbrand. Gut eine Stunde lang dauern die Löscharbeiten an. Der Schaden ist enorm.

Eine Lagerhalle auf dem Gelände einer Biogasanlage bei Osterberg (Landkreis Neu-Ulm) ist am Donnerstagabend ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Drei Menschen wurden leicht verletzt, darunter der Besitzer, der versuchte das Feuer zu löschen. Sie erlitten nach ersten Informationen eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Frau des Besitzers erlitt einen Schock.

Mitgeteilt wurde das Feuer in der gut 50 Meter langen Lagerhalle, in der landwirtschaftliche Maschinen stehen, gegen 17.50 Uhr. Schon von Weitem waren schwarze Rauchwolken zu sehen. Gut eine Stunde lang waren 77 Kräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Sie wurden unterstützt von Spezialisten des Technischen Hilfswerks und dem Rettungsdienst.

Lagerhallen-Brand bei Biogasanlage: Fermentar fängt Feuer

Die Lagerhalle befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Biogasanlage. Dort wurde durch das Feuer ein sogenannter Fermenter in Mitleidenschaft gezogen. In einem Fermenter findet der Vergärungsprozess statt, bei dem das Biogas entsteht. Inwiefern Explosiongefahr bestand, war unklar. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe laut Polizei aber nicht bestanden, weil die Anlage rund einen Kilometer von den nächsten Häusern entfernt liege.

Eine Lagerhalle auf dem Gelände einer Biogasanlage steht in Vollbrand. Bild: Schmid

Die Brandursache war am späten Donnerstagabend noch unklar. Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens eine Million Euro. Dieser könnte aber noch höher ausfallen. In der Lagerhalle waren zahlreiche Gerätschaften abgestellt, die zum täglichen Betrieb der Biogasanlage verwendet werden. (krom/wis)

