vor 48 Min.

Feuer bei Biogasanlage Osterberg: Lagerhalle steht in Vollbrand

Auf einer Biogasanlage bei Osterberg steht eine Lagerhalle in Vollbrand. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.

Auf dem Gelände einer Biogasanlage zwischen Osterberg und Kellmünz steht nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei eine Lagerhalle in Vollbrand. Das berichtet ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion.

Die gut 50 Meter lange Lagerhalle, in der landwirtschaftliche Maschinen stehen, befinde sich demnach in unmittelbarer Nähe zu der Biogasanlage. Dort ist durch den Brand ein sogenannten Fermenter in Mitleidenschaft gezogen worden. In einem Fermenter findet der Vergärungsprozess statt, bei dem das Biogas entsteht. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nach Angaben des Polizeisprechers aber nicht.

Eine Lagerhalle auf dem Gelände einer Biogasanlage steht in Vollbrand. Bild: Schmid

Ob Menschen bei dem Brand verletzt wurden, ist zum derzeitigen Stand unklar. Kräfte von Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Schwarze Rauchwolken sind laut Augenzeugen schon von Weitem zu sehen. (krom/wis)

Weitere Informationen folgen.

