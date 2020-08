vor 59 Min.

Feuer in Garage: Auto brennt in Tafertshofen aus

Feuerwehren sind am Donnerstagvormittag zu einem Brand in einer Garage im Kettershauser Ortsteil Tafertshofen ausgerückt.

Im Kettershauser Ortsteil Tafertshofen (Unterallgäu) ist am Donnerstag ein Auto in einer Garage in Brand geraten. Verletzte gab es einer ersten Auskunft der Polizei zufolge nicht. Mehrere Feuerwehren wurden am Vormittag alarmiert. Zur Mittagszeit waren die Löscharbeiten weitgehend abgeschlossen. Weitere Informationen folgen. (stz)

