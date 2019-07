vor 52 Min.

Feueralarm unterbricht Generalprobe des Kammerorchesters

Ein Feueralarm in der Festhalle des Kollegs der Schulbrüder unterbrach am Samstag um kurz vor 12 Uhr die Generalprobe des Kammerorchesters St. Martin in Illertissen.

Weil Rauchgeruch aus dem Bühnenkeller drang, verständigten die Musiker die Feuerwehr. Aufgrund der unklaren Rauchentwicklung mit Personen im Gebäude rückte diese mit einem kompletten Löschzug an.

Schmorbrand in einem Mischpult löste den Rauch aus

Unter Atemschutz gingen mehrere Einsatzkräfte in den Bühnenkeller. Dort hatte ein Schmorbrand in einem älteren Mischpult für die Ton-und Lichtanlage die Rauchentwicklung verursacht. Das Mischpult wurde daraufhin vom Stromnetz getrennt. Aufgrund weiterer Wärmebilduntersuchungen konnte eine andere Ursache für den Alarm ausgeschlossen werden.

Nachdem die Bühne wieder freigegeben wurde, setzten die Musiker ihre Probe dort fort. Sie waren zwischenzeitlich kurzerhand in den Park hinter der Festhalle ausgewichen.

Die für Sonntag um 20 Uhr angesetzte Serenade kann planmäßig in der Festhalle des Kollegs der Schulbrüder stattfinden. (AZ)

Während des Feuerwehreinsatzes wurde die Generalprobe des Kammerorchesters St. Martin im Park hinter der Festhalle so lange fortgesetzt, bis die Bühne in der Halle wieder freigegeben wurde. Bild: Wilhelm Schmid

