Feuerwehr bekommt weiteren Zuschuss von der Stadt

Feuerwehrleute aus Illertissen arbeiten an der Kalthalle hinter dem neuen Feuerwehrgerätehaus. Der Verein steckt viel Eigenleistung in das Projekt.

Plus Die Feuerwehr Illertissen kann beim neuen Feuerwehrhaus eine Lagerhalle errichten. Von dem Neubau soll auch der Bauhof etwas haben.

Von Rebekka Jakob

Wie gut die Arbeiten am neuen Illertisser Feuerwehrhaus vorangehen, davon haben die Stadträte sich erst vor ein paar Tagen ein Bild gemacht. Jetzt standen die Ratsmitglieder vor der Entscheidung, weitere Fördermittel in das Großprojekt zu stecken. Nicht alle im Haupt- und Finanzausschuss waren damit einverstanden.

Kämmerer Markus Weiß beschrieb das Projekt: Weil im Westen und Norden der Anlage ohnehin Stützmauern gebaut werden mussten, um das Gelände zu sichern, hatte sich die Möglichkeit ergeben, dazwischen und im Anschluss an die zum Gerätehaus gehörenden Funktionsräume im Osten, eine Kalthalle zu errichten. Die soll vom Feuerwehr-Förderverein aufbauend auf die Stützmauern errichtet werden, die Überdachung der Funktionsräume möchte der Verein in Eigenleistung und auf eigene Kosten herstellen. Rund 15000 Euro wird die Holzfassade kosten, um den Anbau optisch an das Hauptgebäude anzugleichen. Der Bau- und Umweltausschuss des Stadtrats hat die Übernahme dieser Kosten schon bewilligt.

Kalthalle für die Feuerwehr: Das kostet das Projekt in Illertissen

Die Feuerwehr schätzt, dass die Kosten für die Halle bei etwa 130000 Euro liegen – die Eigenleistung der Mitglieder ist dabei noch nicht berücksichtigt. Rund 53000 Euro finanziert die Wehr über Spenden. Einen Zuschuss von 25 Prozent der Baukosten – maximal 30000 Euro, die vermutlich voll ausgeschöpft werden, – hatte die Feuerwehr nun bei der Stadt beantragt. Übrigens wird auch die Stadt etwas von dem Bau haben, so Kämmerer Markus Weiß: Etwa ein Viertel der Hallenfläche soll für Lagerzwecke des Bauhofs benutzt werden können. Außerdem gehe die Halle später in den Besitz der Stadt über, so Bürgermeister Jürgen Eisen gegenüber den Mitgliedern des Hauptausschusses.

Die Feuerwehr will die Kalthalle nutzen, um einiges bisher über das Stadtgebiet verteilt untergebrachte Material dort zu lagern – beispielsweise die historischen Fahrzeuge, die derzeit noch bei der Firma Kränzle stehen, oder ein Tankanhänger.

Das ist die Feuerwehr Illertissen 1 / 3 Zurück Vorwärts Die Freiwillige Feuerwehr Illertissen ist mit 74 Aktiven und 18 jugendlichen Mitgliedern die größte Wehr im Stadtgebiet. Kommandant ist Erik Riedel. Als Stützpunktfeuerwehr übernimmt sie neben den Einsätzen in der Kernstadt die Unterstützung bei größeren Einsätzen in den Stadtteilen und den benachbarten Gemeinden. Das Einsatzgebiet umfasst auch die Autobahn A7 sowie die Bahnstrecke Ulm-Kempten. Nicht zuletzt durch die Iller samt Kanal muss damit ein breites Einsatzspektrum abgedeckt werden. Zudem führt sie Kinder zwischen sechs bis zwölf Jahren bei den "Illertisser Feuerdrachen" heran.

Das Gerätehaus an der Vöhlinstraße 1, in der Nachbarschaft des Rathauses, wurde im Jahr 1984 erbaut. Neben den Fahrzeugen und Geräten ist auch die Atemschutzübungsstrecke des Landkreises Neu-Ulm mit untergebracht. Hier werden Jahr für Jahr neue Feuerwehrmänner- und frauen für den Atemschutzeinsatz ausgebildet oder Unterziehen sich dem jährlich vorgeschriebenen Belastungstest. Momentan entsteht der Neubau des Gerätehauses an der Unterrother Straße.

Die Feuerwehr Betlinshausen steht unter der Führung von Kommandant Franz Münzenrieder. Die Stadtteilwehr hat ein Tragkraftspritzfahrzeug (TSF), Baujahr 2011, zur Verfügung. (az)

Susanna Oberdorfer-Bögel (FW) würdigte die Arbeit der Feuerwehr, sah aber den Zuschuss angesichts der Corona-Lage skeptisch. „Vereinszuschüsse sind kein unendlicher Topf“, so die Stadträtin. Die Stadt habe in den Neubau der Feuerwache schon viel investiert – sei es nun nicht erst einmal an der Zeit, die anderen Vereine zu berücksichtigen, die ebenfalls von der Krise stark getroffen wurden? Bleibe dann aus dem Zuschusstopf noch etwas übrig, könne dem Wunsch der Feuerwehr später entsprochen werden.

Feuerwehr Illertissen bringt viel Eigenleistung ein

Bürgermeister Jürgen Eisen machte deutlich, dass die Feuerwehr viel Eigenleistung einbringe – und die Stadt auch beim Roten Kreuz und der Wasserwacht finanziell mitgeholfen habe. Außerdem sei die Feuerwehr ein Verein, ohne den nichts laufe.

Andreas Fleischer (SPD) betonte: „Was die Feuerwehr für alle anderen Vereine tut, ist ein riesiger Beitrag zum Stadtgeschehen.“ Er könne nur befürworten, die Feuerwehr finanziell zu unterstützen, „wie jeden anderen Verein auch“.

Das sah am Dienstagabend auch die Mehrheit des Haupt- und Finanzausschusses so: Gegen die Stimmen der beiden Vertreter der Freien Wähler, Susanna Oberdorfer-Bögel und Andreas Lanwehr, wurde der Zuschuss von 30000 Euro mehrheitlich bewilligt.

