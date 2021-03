09:52 Uhr

Feuerwehr löscht Brand auf einem Bauernhof in Illertissen

Ein großes Feuerwehraufgebot ist am Dienstag wegen eines Brandes auf einem Bauernhof in Illertissen alarmiert worden.

Mehrere Feuerwehren rücken am Dienstagvormittag zu einem Einsatz in Illertissen aus. Durch das schnelle Eingreifen hält sich der Schaden in Grenzen.

Weil Rauch auf einem Bauernhof in Illertissen zu sehen war, sind am Dienstagvormittag zahlreiche Feuerwehrleute aus Illertissen und Umgebung ausgerückt. In der ersten Alarmmeldung war von einem Vollbrand des großen landwirtschaftlichen Anwesen an der Josef-Rimmele-Straße in Illertissen die Rede. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte glücklicherweise ein größerer Schaden verhindert werden. Gegen 9.15 Uhr, so teilte die Polizei am Nachmittag mit, hatte die 41-jährige Bewohnerin des Bauernhofs eine Rauchentwicklung im Stall des Anwesens festgestellt. Die Frau eilte sofort ins Obergeschoss der Scheune, von wo aus sich der Rauch ausbreitete. Sie rettete dort einen Hund mit seinen drei Welpen. Ein 18-jähriger Beschäftigter des landwirtschaftlichen Betriebs versuchte sofort, das Feuer im Obergeschoss des Stalls mit einem Gartenschlauch zu bekämpfen. Die hinzugerufene Feuerwehren hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Sie konnten so noch rechtzeitig verhindern, dass die Flammen auf das große Wirtschaftsgebäude des Hofes übergriffen. Feuerwehrleute retten Lämmer und Hühner aus dem Stall in Illertissen Die Einsatzkräfte retteten aus dem Stall einige Lämmer und Hühner. Tiere kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die Frau klagte allerdings über Atembeschwerden und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Auf Unterstützung von außerhalb musste die Illertisser Wehr letztlich nicht zurückgreifen. Mehrere auswärtige Feuerwehrleute konnten bereits in die Gerätehäuser zurückbeordert werden, als sie noch auf der Anfahrt waren. Auch die Feuerwehr Dietenheim kam zwar an die Einsatzstelle, musste aber nicht eingreifen. Durch den Brand entstand dem Polizeibericht zufolge ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Ursächlich für den Brand dürfte demnach eine elektrisch betriebene Wärmelampe sein. (AZ, wis) Lesen Sie dazu auch:

