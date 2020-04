vor 19 Min.

Feuerwehr rückt wegen Kaminbrand aus

Bis Mitternacht waren Feuerwehrleute aus Kellmünz und Altenstadt am späten Donnerstagabend wegen eines Kaminbrandes in Kellmünz im Einsatz.

In einem Wohnhaus an der Illertalstraße in Kellmünz hat sich sogenannter Glanzruß entzündet. Löschen mit Wasser war in dem Fall nicht möglich.

Wegen eines Kaminbrandes in Kellmünz ist am Donnerstagabend um 20.42 Uhr die Feuerwehr alarmiert worden. In einem Einfamilienhaus an der Illertalstraße hatte ein 40 Jahre alter Mann dem Polizeibericht zufolge einen Schwedenofen befeuert. Dabei entzündeten sich Brandrückstände im Kamin, sogenannter Glanzruß.

Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt

In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Kaminkehrer überwachten die Feuerwehrleute aus Kellmünz und Altenstadt das Abbrennen und kontrollierten mit der Wärmebildkamera in allen Stockwerken, ob die Kaminwand unbeschädigt blieb. Löschen mit Wasser ist in einem solchen Fall nicht möglich, da dies wegen der Dampfentwicklung zum Platzen der Kaminwand führen könnte.

Laut Polizei blieben alle Mitglieder der im Haus wohnenden Familie unverletzt, auch das Gebäude selbst wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Sachschaden entstand nicht. (wis, az)

