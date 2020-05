vor 34 Min.

Feuerwehr rückt zu Containerbrand in Babenhauser Firma aus

In Babenhausen wurde in der Nacht zum Dienstag die Feuerwehr alarmiert.

In einer Firma in Babenhausen ist in der Nacht zum Dienstag Feuer ausgebrochen. Was die Ursache dafür war.

Zu einem Containerbrand in einem metallverarbeitenden Betrieb in Babenhausen ist die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag, gegen 0.15 Uhr, ausgerückt. Arbeiter der Firma hatten während der Nachtschicht bemerkt, dass ein Behälter für Metallspäne in Brand geraten war. Durch das sofortige Eingreifen der Feuerwehr wurde ein Ausweiten des Feuers verhindert, teilt die Polizei mit.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war eine chemische Reaktion der eingelagerten Späne der Grund für das Feuer. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, wird aber wohl gering ausfallen. Im Einsatz waren etwa 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Babenhausen, zwei Rettungswagen und zwei Streifen der Polizeiinspektion Memmingen. (az)



