13:50 Uhr

Feuerwehreinsatz nach Verpuffung im Blockheizkraftwerk

Die Feuerwehr und die Polizei sind am Mittwochabend nach Buch gerufen worden.

Wohl ein technischer Defekt hat zu der Verpuffung geführt. Laut Polizei wurde der Kraftwerksmotor bei dem Vorfall komplett zerstört.

Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr sind Polizei und Feuerwehr in die Bürgermeister-Graf-Straße in Buch gerufen worden. Im dortigen Blockheizkraftwerk war es zu einer Verpuffung gekommen. Das teilt die Polizei mit. Der Motor des Kraftwerks wird mit Gas aus einer Biogasanlage gespeist. Durch die Verpuffung wurde der Kraftwerksmotor komplett zerstört.

Austretendes Motorenöl konnte von einer Spezialfirma aufgefangen werden. Der Grund für die Verpuffung dürfte ein technischer Defekt gewesen sein, so die Mitteilung der Polizei. Für die Anwohner habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden. Umweltschäden konnten verhindert werden. Der Sachschaden liegt im niederen fünfstelligen Bereich. (az)

