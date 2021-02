vor 31 Min.

Feuerwehreinsatz nahe Bahnhof Kellmünz: Zugstrecke gesperrt

Der Bahnhof in Kellmünz ist wegen eines Feuerwehreinsatz gesperrt.

Auf der Zugstrecke zwischen Ulm und Memmingen kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist der Bahnhof in Kellmünz seit Mittwochmittag gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Demnach würden Züge des Regionalexpress (RE) in Memmingen und Illertissen zurückgehalten. Die Regionalbahnen (RB) aus Ulm sollen vorzeitig in Altenstadt an der Iller wenden.

Schienenersatzverkehr zwischen Memmingen und Altenstadt

Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Memmingen und Altenstadt wird eingerichtet, so die Bahn weiter. Es ist zudem mit Verspätungen und Teilausfällen zu rechnen.

Nach Angaben der Polizei wurde gegen 12 Uhr ein Buschbrand gemeldet. Die Ursache ist noch unklar. (AZ)

