vor 20 Min.

Feuerwehren öffnen ihre Pforten

Was die Löschtruppen der Kettershauser Ortsteile organisieren

„Reinschauen bei den Feuerwehren“ – das ist am Samstag und Sonntag, 21. und 22. September, auch in Zaiertshofen, Mohrenhausen und Kettershausen möglich. Anlass ist ein schwabenweiter Aktionstag (wir berichteten).

Am Samstagnachmittag gibt es am Feuerwehrhaus in Zaiertshofen Kaffee und Kuchen. Auch eine Löschübung mit Kleinbränden und Feuerlöschern steht auf dem Programm. Beginn ist um 14 Uhr.

Am Sonntag ist ab 9 Uhr ein Frühschoppen im Bürgerheim Mohrenhausen geplant. Besucher erhalten zudem Informationen rund um die Feuerwehr.

Die Feuerwehren Bebenhausen und Kettershausen organisieren eine gemeinsame Veranstaltung am Sonntag ab 13 Uhr am Kettershauser Feuerwehrhaus. Besucher können Fahrzeuge, das Gebäude und historische Feuerwehrtechnik besichtigen. Die Jugendfeuerwehr stellt Seifenkisten und ein Löschhaus bereit. Folgende Vorführungen sind geplant: Um 14 und 16 Uhr wird jeweils eine Fettbrandexplosion demonstriert. Um 15 Uhr wird eine Rauchgasdurchzündung/-explosion gezeigt mit Schauübung der Jugendwehr Kettershausen. (az)

Themen folgen