vor 18 Min.

Feuerwehrleute verhindern großen Brand

Maschine läuft heiß - und die Feuerwehr ist rechtzeitig zur Stelle

Gerade noch rechtzeitig ist es Feuerwehrleuten am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr gelungen, einen Industriebrand in Senden in den Griff zu bekommen. Wie Kreisbrandrat Bernhard Schmidt mitteilte, war in einem Kraftfutterwerk im Sendener Norden am Antriebsmotor einer Maschine ein Lager heiß gelaufen – daraufhin entzündete sich in der Umgebung gelagertes Material. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Um eine Staubexplosion zu verhindern, ging die Feuerwehr Senden mit einem Kohlendioxid-Löscher vor und konnte damit das Feuer schnell ersticken.

Die aus der Umgebung alarmierten Wehren aus Neu-Ulm und Vöhringen konnten noch während der Anfahrt abbestellt werden; am Einsatzort waren neben der Wehr aus Senden weitere Kräfte aus Aufheim in Bereitstellung. Dank des schnellen Vorgehens konnte der Sachschaden in einem niedrigen Bereich gehalten werden.

