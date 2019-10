vor 29 Min.

Film über das Meisingerhaus läuft in der Jubi

Der Historische Verein Babenhausen zeigt einen Beitrag über die Sanierung des Gebäudes. Zuvor verleiht unsere Zeitung dem Heimatforscher Dieter Spindler die „Silberdistel“

Der Historische Verein Babenhausen lädt Interessierte am Freitag, 25. Oktober, zu einer Doppelveranstaltung in den großen Saal der Babenhauser Jugendbildungs- und Begegnungsstätte (Jubi) ein.

Einerseits wird der Babenhauser Heimatforscher Dieter Spindler um 20 Uhr mit der Silberdistel unserer Zeitung ausgezeichnet. Damit möchte sie das jahrzehntelange Wirken Spindlers würdigen, der die Geschichte des Fuggermarkts erforscht hat und über Ausstellungen, Führungen und etliche Publikationen tausende von Menschen an seinen Erkenntnissen teilhaben ließ.

Nach der Auszeichnung stellt Friedhelm Riemann in einem kurzen Film die Aktivitäten des Historischen Vereins Babenhausen vor, wobei Dieter Spindler ebenfalls einen wichtigen Part einnimmt.

Den Abschluss bildet dann ein rund halbstündiger Film über die Sanierung des sogenannten Meisingerhauses an der Tiroler Straße. Das historische Gebäude, welches in diesem Jahr 450 Jahre alt wurde, soll zum „Haus zur Geschichte“ gestaltet werden. Es soll nach der Fertigstellung Informationen zur Historie des Fuggermarkts beherbergen. Außerdem ist laut Verein eine „Hall of fame“ (Ruhmeshalle) für verdiente Babenhauser geplant.

Gedreht hat den Film über das Meisingerhaus ebenfalls Friedhelm Riemann. (fs)

Themen folgen