Final Countdown: Schafft es Ana aus Nersingen in die Top Ten bei GNTM?

Plus In Episode elf von "Germany's Next Topmodel" muss sich Ana aus Nersingen ins Zeug legen. Eine gute Leistung reicht nicht mehr, um es unter die besten zehn zu schaffen.

Um unter die Top Ten zu kommen, wird den Nachwuchsmodels in Folge elf von GNTM viel abverlangt. Beim Fotoshooting in High-Fashion-Outfits und als lebendige Kunstwerke auf dem Laufsteg müssen Ana Martinovic und ihre Mitstreiterinnen abliefern. Die 20-jährige BWL-Studentin aus Nersingen-Leibi zeigte in den letzten Episoden immer gute Leistungen - jetzt will sie Heidi Klum aber beweisen, dass sie die Beste sein kann.

Das Fotoshooting in dieser GNTM-Woche steht unter dem Motto "Elegance of a Butterfly". In High-Fashion-Roben, die mit überdimensionalen Schmetterlingen bestückt sind, müssen die Topmodel-Anwärterinnen in einer leer stehenden Baracke vor der Linse von Kristian Schuller posieren. "Kristian Schuller ist als Modefotograf weltweit erfolgreich und gehört seit der zweiten Staffel fest zur GNTM-Familie. Entsprechend hoch sind seine Erwartungen, und ich bin mir sicher, dass er meine letzten elf Mädchen zur Höchstleistung antreiben wird", sagt Modelmama Heidi Klum.

Im Haute-Coture-Walk muss Ana ein Kunstwerk zum Leben erwecken. Foto: Richard Hübner/ProSieben

GNTM: Ana Martinovic aus Nersingen will die Beste sein

Diese Höchstleistung will auch Ana zeigen: "Es geht um den Einzug in die Top Ten. Nur die Besten kommen weiter. Da reicht es nicht mehr, gut zu sein. Deswegen werde ich Heidi jetzt zeigen, dass ich die Beste sein kann!" Gefragt sind beim Shooting weder Dynamik noch große Posen. Vielmehr geht es in den besonderen Outfits um Ausdrucksstärke und Minimalismus.

Im Entscheidungs-Walk dreht sich dann alles um das Thema Haute Couture und Kunst. Die GNTM-Models erwecken berühmte Kunstwerke mit ihrem Lauf zum Leben. Dies soll gelingen, indem sie bekannte Gemälde in Kleiderform tragen. Ob das van Gogh, Monet oder Kandinsky gefallen hätte, bleibt fraglich. Aufgabe ist es jedenfalls, dass Ana und Co den Charakter ihrer Outfits mit außergewöhnlichen Posen hervorheben.

GNTM auf Prosieben: "Höher als Haute Couture geht es nicht"

Favoritin Soulin gibt sich selbstbewusst: "Extravagante Posen sind mein Steckenpferd. Das sagt ja auch Heidi immer, und deswegen glaube ich, dass mir das heute gelingt." Sollten sich einige der Models unsicher fühlen - kein Problem: Unterstützung gibt es vor diesem speziellen Lauf von der High-Fashion-Dragqueen und Gastjurorin Miss Fame.

Sie macht klar: "Die Extravaganz einer Haute-Couture-Show ist das Nonplusultra der Mode. Höher als Haute Couture geht es nicht." Wenn da mal nicht Druck auf den Models lastet. Ob Ana Martinovic den Einzug in die heißersehnte Top Ten von Germany's Next Topmodel schafft, kann am Donnerstagabend um 20.15 Uhr auf Pro Sieben verfolgt werden.

Lesen Sie dazu auch: