vor 53 Min.

Finanzspritze für das Museum der Gartenkultur in Illertissen

Der Freistaat unterstützt das Museum der Gartenkultur Illertissen mit Fördermitteln. Das Geld fließt in ein besonderes Projekt.

Das Museum der Gartenkultur Illertissen kann sich über Fördermittel freuen: In München wurde am Mittwoch ein Zuschuss für die Einrichtung bewilligt. Damit soll eine besondere Ausstellung mitfinanziert werden.

Die Sonderausstellung erhält den Zuschuss des Freistaates

„Auch in Zeiten von Corona zeigt sich der Freistaat mit der Förderung aus dem Kulturfonds einmal mehr als verlässlicher Partner der Kulturförderung“, so Landtagsabgeordnete Beate Merk (CSU). Über die Verteilung der Mittel in Höhe von rund 5,3 Millionen Euro im Bereich Kunst hatte am Mittwoch der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst im Bayerischen Landtag beraten und der Haushaltsausschuss beschlossen. Das Museum der Gartenkultur in Illertissen erhält damit für die Sonderausstellung „Es grünte allenthalben – Vom Säen und Pflanzen“ einen Zuschuss in Höhe von 7700 Euro.

Vor allem in der Corona-Krise hilft der Kulturfonds Projekten in ganz Bayern

Gerade in diesem Jahr, in dem die Kulturschaffenden im ganzen Land von der Corona-Krise hart getroffen sind, wirke der Kulturfonds als eine stabile Säule, sagt Merk. „Mit dem Kulturfonds können wir der Kulturszene helfend unter die Arme greifen. Heuer können sogar alle 135 beantragten Kulturprojekte in ganz Bayern gefördert werden“, freut sich die Abgeordnete. Das heißt: Kein einziges Vorhaben musste abgelehnt werden, weil die Fördervoraussetzungen nicht erfüllt werden konnten. (az)

