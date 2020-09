25.09.2020

Firma Dilo bekommt Betriebsrat

In dem Babenhauser Unternehmen finden Wahlen statt

Auf Initiative von über 80 Beschäftigten der Firma Dilo in Babenhausen wird am Montag, 28. September, die Wahl eines Betriebsrates eingeleitet. Beschäftigte der Firma hatten sich Anfang September 2020 an die IG Metall in Leipheim mit der Bitte gewandt, sie bei der Durchführung einer Betriebsratswahl zu unterstützen, berichtet die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung. „Die Firma mit über 300 Beschäftigten hat bei den Beschäftigten einen guten Ruf“, so Günter Frey, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Neu-Ulm-Günzburg.

Die Geschäftsleitung habe früh signalisiert, dem Wunsch der Beschäftigten nach Bildung eines Betriebsrates nicht im Wege zu stehen. Dies biete sowohl nach Einschätzung der Beschäftigten als auch der IG Metall eine gute Grundlage für die künftige Zusammenarbeit von Geschäftsführung, Betriebsrat und IG Metall. (az)

