03.05.2018

Fit mit dem Sportclub Vöhringen

Am Samstag findet im Sportpark ein Aktiv-Tag mit Vorträgen und Kursen statt

Die Herzsportgruppe des Sportclubs Vöhringen veranstaltet am Samstag, 5. Mai, im Sportpark einen Aktiv-Tag unter Leitung von Renate Koßbiehl. Beginn ist um 11 Uhr. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Springmäuse ist der Gesundheitstag ein Beitrag zum 125-jährigen Jubiläum des SC Vöhringen, das in diesem Jahr gefeiert wird.

Eröffnet wird der Tag durch Bürgermeister Karl Janson. Danach gibt es einen Vortrag zum Thema „Herzensangelegenheiten – Neues aus der Medizin“. Es spricht Dr. Joachim Kamenz, Chefarzt der Inneren Medizin an der Stiftungsklinik Weißenhorn und Leiter der Herzkatheterlabore der Kreisspitalstiftung. Zum Thema „Fit vom Teller weg“, Neues aus der Ernährungslehre, referiert Apotheker Dr. Frank Henle.

Von 12.30 bis 16 Uhr gibt es unter dem Motto „Keine Angst vor dem Defibrillator – Handhabung im Notfall“ eine Einführungen zu den Schockgebern durch die Bereitschaft des Roten Kreuzes Vöhringen. Von 12.30 bis 13 Uhr sind Mitmach-Sportübungen der Springmäuse und der Herzsportabteilung angesagt.

In der Mittagspause von 13 bis 14 Uhr werden Obsthäppchen angeboten. Ab 14 Uhr geht es weiter mit einer Einweisung in Nordic Walking für Anfänger wie für Fortgeschrittene. Die Tour führt dann rund um den Sportpark. Stöcke werden von einem Sportgeschäft aus Dettingen zur Verfügung gestellt.

Mit dabei am Aktionstag ist auch die Betriebskrankenkasse der Wieland-Werke. (ub)