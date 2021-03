Flächenbrand in Kellmünz: Die Feuerwehr ist im Einsatz

Die Feuerwehr ist in Kellmünz im Einsatz. Dort brennt eine Fläche an der Friedhofstraße. Der Brand hat wohl auch auf den nahe gelegenen Waldrand übergegriffen.

In Kellmünz ist am Dienstagmittag Feuer ausgebrochen. Eine Fläche an der Friedhofstraße brennt. Das teilt die Polizei in einer Sofortmeldung mit. Augenzeugen zufolge hat sich das Feuer auch am nahe gelegenen Waldrand ausgebreitet. Die Feuerwehren aus Kellmünz und Altenstadt sind vor Ort. Nähere Informationen folgen. (AZ)

