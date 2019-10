vor 7 Min.

Fleißige Zuckerbäcker werden gesucht

Plätzchen-Verkauf findet heuer auf dem Marktplatz statt

Auch wenn in diesen herbstlichen Tagen freilich noch keine rechte Weihnachtsstimmung aufkommt: In einigen Wochen wird selbst gebackenes Naschwerk wieder hoch in Kurs stehen. Gemeinsam mit vielen fleißigen Hobbybäckerinnen und Hobbybäckern will unsere Redaktion dann wieder Gutes tun. Auch heuer sollen Plätzchen für den guten Zweck verkauft werden. Der Erlös geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, und kommt somit unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region zugute.

Jetzt sind wieder freiwillige Helfer gefragt: Wer die Aktion unterstützen will, kann Plätzchen backen, sie in Tüten zu je 250 Gramm verpacken und diese in der Redaktion abgeben. Verkauft werden die Leckereien dann, anders als in den Vorjahren, nicht mehr auf dem Illertisser Weihnachtsmarkt, sondern bereits zuvor am Samstag und am Mittwoch auf dem Wochenmarkt. Dort wird es zu diesem Zweck einen eigenen Stand geben. Tüten und die dazu passenden Verschlüsse sind ab Montag, 28. Oktober, in der Redaktion (Marktplatz 11) zu erhalten. Genauso wie Gutscheine für Mehl, die bei den Vogtmühlen in Illertissen eingelöst werden können.

Durch die Aktion soll möglichst viel Geld für notleidende Menschen gesammelt werden: Die befüllten Tüten sind wie gewohnt zu einem Preis von fünf Euro zu erhalten – die Einnahmen gehen voll und ganz an unser Leserhilfswerk. Dort werden sie ohne Verwaltungskosten an Bürger in Notlagen ausgeschüttet. In den vergangenen Jahren konnten stets Hunderte Packungen an den Mann (und die Frau) gebracht werden. Einen Rekord gab es im Jahr 2016, als durch die große Hilfsbereitschaft der Leserinnen und Leser letztlich eine stattliche Summe in Höhe von 3000 Euro zusammenkam. Unsere Redaktion hofft auch in diesem Jahr auf die tatkräftige Unterstützung aus vielen Küchen in der Region. Willkommen sind Plätzchen aller Art: Ob Vanille-Kipferl, Kokos-Makronen oder Marmeladen-Taler – sie alle dürfen für einen guten Zweck gebacken, gekauft und in der Weihnachtszeit dann auch genussvoll verspeist werden. (caj)

