Fördergeld für Bauen und Sanieren: Diese Mittel flossen in die Region

Plus Fördermittel von mehr als 528,8 Millionen Euro sind unter anderem in die Kreise Neu-Ulm und Unterallgäu geflossen. Ein Grund für die Rekordwerte: Die Corona-Pandemie.

Privatpersonen, mittelständische Unternehmen und Kommunen in der Region erhielten im Jahr 2020 in den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg und Unterallgäu Fördermittel von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Das Fördervolumen ist wegen der Corona-Pandemie so hoch wie noch nie. Die Bundestagsabgeordneten Karl-Heinz-Brunner ( SPD) und Georg Nüßlein (CSU) erklären, wohin das Geld geflossen ist.

Nach Angaben der KfW wurden im vergangenen Jahr in der Region insgesamt 528,8 Millionen Euro an Fördermitteln zugesagt, davon 3269 Anträge mit 202,5 Millionen Euro im Landkreis Neu-Ulm und 2510 positiven Bewilligungen über 172,9 Millionen Euro im Landkreis Unterallgäu. Im Landkreis Günzburg waren es 2058 Anträge in einem Volumen von 153,4 Millionen Euro. "Damit werden unzählige sinnvolle Vorhaben unterstützt oder überhaupt ermöglicht", sagt dazu Karl-Heinz Brunner. Neben Corona-Hilfen umfassen die Förderleistungen verschiedene Programme für energieeffizientes Bauen und Sanieren sowie altersgerechte Umbauten, Studienkredite, Förderung öffentlicher Infrastruktur und Gründerkredite.

Bauen: Corona-Pandemie hat sich auf die Förderanträge ausgewirkt

Nüßlein verweist darauf, dass die überdurchschnittlich hohe Zahl an positiv beschiedenen Anträgen auch auf die Corona-Krise zurückzuführen sei. „Ich freue mich zwar, dass die Bürger und Unternehmen aus unserer Region so stark von den KfW-Mitteln profitieren. Aber hätten wir die Corona-Pandemie nicht, hätten wir auch nicht so einen hohen Bedarf an Krediten und Zuschüssen. Wenn man sieht, dass das KfW-Fördervolumen 2020 im Vergleich zu 2019 deutschlandweit um 75 Prozent auf insgesamt 135,3 Milliarden Euro gestiegen war, erahnt man diese Dimension. Allein zur Bewältigung der Corona-Krise hat die KfW für die Unternehmen im vergangenen Jahr bundesweit 46 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Insofern sehe ich diese Steigerung auch mit etwas Wehmut“, so der CSU-Abgeordnete.

Kreise Neu-Ulm und Unterallgäu: Kredite sichern Überleben vieler Firmen

Corona-Unternehmerkredite wurden nach Angaben von Brunner 473 Mal gewährt, davon 189 im Landkreis Neu-Ulm und 124 im Unterallgäu. Brunner betonte: "Damit haben sie wesentlichen Anteil am wirtschaftlichen Überleben vieler Unternehmen in unserer Region während der Pandemie."

Das Fördervolumen im Privatbereich umfasste damit 322,2 Millionen Euro, wovon 90,5 Millionen Euro auf den Landkreis Günzburg, 129,6 Millionen Euro auf den Landkreis Neu-Ulm und 102,1 Millionen Euro auf das Unterallgäu entfielen. "Damit konnten Familien beim Bau unterstützt, Gebäude energieeffizient saniert, Ausbildungen ermöglicht und Senioren beim Wohnen daheim unterstützt werden", wie der Abgeordnete Brunner darlegte. (AZ)

