vor 17 Min.

Förderung: Bucher Marktrat beschließt Sonderbudget für Vereine

Plus 2021 wird das Vereinsleben auch noch nicht weitergehen können wie zuvor. Wegen der Corona-Pandemie gewährt der Markt Buch eine zusätzliche Förderung.

Von Claudia Bader

Auch für das Jahr 2020 erhalten die örtlichen und überörtlichen Vereine in Buch finanzielle Unterstützung von der Marktgemeinde. Das haben die Markträte einstimmig in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Die Förderung soll sogar noch großzügiger ausfallen als sonst - wegen Corona.

Das Vereinsleben kann wegen Corona auch 2021 nicht weitergehen wie zuvor

Der Gesamtbetrag der Zuwendungen beläuft sich auf 40.870 Euro. Wegen Corona zeigt sich die Kommune sogar noch großzügiger. Geschlossen befürwortete das Gremium einen Antrag der CSU-Fraktion zur Bereitstellung eines Sonderbudgets „Vereinsförderung 2021“. Dafür ist im Haushalt 2021 ein Gesamtbetrag in Höhe von 25.000 Euro vorgesehen. „Nach dem jetzigen Sachstand der Dinge werden wir auch im kommenden Jahr kein Vereinsleben führen, wie wir es vor der Pandemie gewohnt waren“, schreibt der CSU-Fraktionsvorsitzende Georg Lehner im Antrag. In einzelnen Vereinen werde sich die finanzielle Situation mit hohen Belastungen, zum Beispiel für den Unterhalt von Sportstätten oder Schützenheimen, weiter und schneller verschärfen.

Die CSU-Fraktion sei deshalb bestrebt, auch von kommunaler Seite einen Beitrag zum Erhalt der lebendigen Vereinswelt zu leisten, ergänzt Lehner. Über die Verteilung des Sonderbudgets will der Marktrat im kommenden Jahr in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung der Pandemie sowie den Möglichkeiten, die den Vereinen zur Erwirtschaftung ihrer Mittel zur Verfügung stehen, entscheiden.

In Buch wird heuer keine Bürgerversammlung mehr abgehalten

Wegen des Virus wird der Markt 2020 auch keine Bürgerversammlung mehr abhalten. Die Markträte waren sich einig darin, dass dies aufgrund der hohen Infektionszahlen im Landkreis Neu-Ulm auch unter hohen Schutzmaßnahmen nicht vertretbar sei. Damit die Bürger trotzdem Zugang zu den sonst üblichen Informationen der Bürgerversammlung erhalten, erstellt Bürgermeister Markus Wöhrle eine Präsentation.

Diese soll der Öffentlichkeit auf der Website des Marktes zur Verfügung stehen. Wer keinen Internet-Zugang hat, bekommt den Bericht auch in Papierform ausgehändigt. Für weitergehende Fragen könne jedes Ratsmitglied angesprochen werden. Außerdem können sich die Bürger telefonisch oder per E-Mail an die Verwaltung wenden, entschied das Gremium.

Der Marktrat spricht sich für ein neues Zeiterfassungssystem in Bucher Einrichtungen aus

Ohne Gegenstimme beschloss der Marktrat, im gemeindlichen Bauhof mit den beiden Kläranlagen sowie in den Kindertageseinrichtungen in Buch, Gannertshofen und Ritzisried ein Zeiterfassungssystem einzuführen. Das sei in heutiger Zeit ein Schritt in die richtige Richtung, betonten die Markträte. Zu Beginn des Jahres 2021 werde die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buch für ihre Mitarbeiter diesbezüglich ein neues System einsetzen, teilte Wöhrle mit, der auch VG-Vorsitzender ist. Das von den VG-Bürgermeistern gewählte Programm erleichtere den Mitarbeitern den Zugang zu ihrer Zeiterfassung und die Beantragung von Urlaub. Gleichzeitig werde das Personalbüro entlastet. Auch die Einrichtungen der Gemeinde Buch könnten in die Zeiterfassung integriert werden.

Insgesamt belaufen sich die Bruttokosten für die Beschaffung des Systems mit Einbindung des Bucher Bauhofs und der Kindertagesstätte Purzelbaum Wöhrle zufolge auf 20.300 Euro. Auf den Markt Buch entfallen rund 16.500 Euro sowie auf die VG 3763 Euro. Die Zeiterfassung in den Kindergärten Gannertshofen und Ritzisried soll wahlweise über PC-Programme erfolgen, entschied das Gremium.

Zustimmung zum Bebauungsplan „Untere Straße - Hauptstraße“ in Buch

Bezüglich der Verpflegung in den örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen äußerten sich die Bucher Markträte zufrieden. Deshalb sahen sie keinen Handlungsbedarf und beschlossen einstimmig, auch künftig auf eine Ausschreibung der Verpflegungsleistungen zu verzichten.

Die Ausweisung von Bauland im Gemeindegebiet – konkret in Form des Bebauungsplans „Untere Straße - Hauptstraße“ in Buch und der Einbeziehungssatzung „Im Anwander“ in Gannertshofen – geht voran. Die von Bürgern, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange geäußerten Stellungnahmen berührten die Grundzüge der Planungen nicht, wie Architekt Thomas Häußler informierte. Eine erneute Auslegung sei nicht erforderlich. Der Marktrat sprach sich einstimmig für die von der Verwaltung vorgeschlagenen Abwägungen der vorgebrachten Stellungnahmen aus.

Lesen Sie auch:

Themen folgen