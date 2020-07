vor 2 Min.

Fortsetzung: Die Abenteuer der Himbeerelfe gehen weiter

Plus Maria Barnett aus Dettingen hat eine neue Geschichte über ihre Heldin Rubi verfasst. Das sagt die Autorin über eine weitere Fortsetzung.

Von Zita Schmid

Es ist Nacht und der Mond steht rund und groß am Himmel. Die Nachtkerzen-Blumen haben ihre gelben Blüten entfaltet und zwei Nachtfalter schwirren umher. Himbeerelfe Rubi, Karl die Kröte und deren neuer Freund, der Waldwichtel Pimlikoff, kommen gerade gut gelaunt von einer Geburtstagsfeier. „Später wackelten alle vergnügt und fröhlich nach Hause und der Mond lächelte dazu“, beschreibt ein Satz die märchenhafte Szenerie, mit dem die Geschichte von „Rubi, Karl und die Einladung“ dann auch endet. Diesen Titel trägt das zweite Kinderbilderbuch von Maria Barnett aus Dettingen, das jetzt fertig geworden ist.

Alle Texte und Zeichnungen des Kinderbuchs stammen von Maria Barnett

Wie bei ihrem vor knapp einem Jahr erschienen Werk „Rubi, Karl und die Himbeeren“ (wir berichteten) stammen alle Zeichnungen sowie Texte von ihr. „Es ist sehr schön geworden“, sagt Barnett glücklich und hält einen vor Kurzem gelieferten Probedruck ihres zweiten Buches in den Händen.

Die freischaffende Künstlerin betreibt mit ihrem Mann Paul in der ehemaligen Molkerei in Dettingen ein Goldschmiede-Atelier. Ihre Vorliebe für Märchenfiguren und auch Pflanzen kann man dabei in so manchem Schmuckstück ihrer selbst gefertigten Kollektionen entdecken. Mit ihren Geschichten von Rubi und Karl tritt sie nun auch als Kinderbuchautorin auf. In dieser „kleinen Welt“, wie sie sie bezeichnet, spielen Fantasie, Natur, Freundschaft und Humor eine große Rolle.

Hier lesen Sie, wie Maria Barnett ihre eigenen Kinderbücher schrieb: Abenteuer der Himbeer-Elfe: Dettingerin arbeitet an zweitem Kinderbilderbuch

Darum geht es in dem neuen Buch der Dettinger Autorin

In dem neuen Buch „Rubi, Karl und die Einladung“ geht das bezaubernde Abenteuer der zarten Himbeerelfe Rubi und der eher plump anmutenden Wechselkröte Karl weiter.

Rubi bekommt eine Einladung zur Geburtstagsfeier der Blütenfee Aki. Auf dem Weg dorthin treffen sie auf den quirligen und wohl immer hungrigen Pimlikoff. Bevor alle von dem köstlichen Geburtstagskuchen essen können, müssen Rubi und Karl den Waldwichtel allerdings erst aus einer gefährlichen Lage retten. So werden sie Freunde.

Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Nur noch so viel, dass es mit Rubi und Karl in einem dritten Buch märchenhaft weitergehen soll. „Ich habe schon Ideen“, kündigt Barnett ein weiteres Kinderbilderbuch an.

Das Buch ist für Kinder ab drei Jahre geeignet. „Rubi, Karl und die Einladung“ ist ab Ende Juli unter der ISBN 978-3-9821030-1-3 erhältlich. Erworben werden kann das Buch dann auch im Goldschmiedeatelier Barnett & Barnett in Dettingen.

Viele Menschen in der Region veröffentlichen eigene Werke. Hier lesen Sie mehr: