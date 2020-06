18:00 Uhr

Fräulein Firlefanz hat eine Leidenschaft für Beton

Plus Nadja Utz fertigt aus einem groben Werkstoff ansprechende Dekorationsstücke. Dabei hat die Mutter von drei Kindern von Geburt an nur eine Hand.

Von Regina Langhans

Ihre Werkstattecke sei noch nicht ganz vorzeigbar, also über die Schulter gucken beim Betongießen gehe leider nicht, bedauert Nadja Utz. Seit 2019 ist sie auch als Fräulein Firlefanz aus Unterroth anzutreffen. Nämlich immer dann, wenn die 39 Jahre alte Mutter von drei Kindern allein ist mit ihrer Kunst, der Mann beim Arbeiten ist und der Nachwuchs in Schule oder Kindergarten. Notfalls wird sie auch spätabends tätig, wenn eine Arbeit fertig werden soll. „Man muss nur etwas wollen“, sagt sie lächelnd über ihr Arbeitspensum.

Die Dinge scheinen Nadja Utz leicht von der Hand zu gehen. Das ist in dem Fall wörtlich zu nehmen, denn von Geburt an hat sie nur eine Hand. Doch das alles gehöre zu ihr, ebenso wie die Freundschaft und Unterstützung im Dorf, versichert sie. „Dass ich meine Kunst im Gasthof Linde und in Bianca’s Lädele zum Verkauf auslegen kann, ist auch nicht so selbstverständlich“, sagte sie. Fräulein Firlefanz ist auch auf Märkten anzutreffen, im Internethandel jedoch nicht.

Sie freut sich über die Unterstützung im Dorf

Vor acht Jahren hat die ausgebildete Erzieherin die Vielseitigkeit des Betongießens für sich entdeckt und dafür eine Leidenschaft entwickelt. Ihre Arbeiten verschenkte sie rundherum. Vor drei Jahren, als ihr jüngstes Kind unterwegs war, kam ihr dann der Gedanke, niedliche Babygeschenke wie Schnullerketten oder Greiflinge aus geeigneten Perlen zu fertigen. Zusammengekommen ist also ordentlich viel Kunsthandwerk bei steigender Nachfrage. Damit war die Geburtsstunde von Fräulein Firlefanz gekommen. Und ein intensives Hobby war zum Nebenerwerb geworden, mit Aufträgen und Wunschanfertigungen.

Dass ihr die Ideen ausgehen, befürchtet Fräulein Firlefanz nicht, allerhöchstens mal die Lust, sagt sie. Aber da legt sie rechtzeitig kreative Pausen ein, sammelt Anregungen und originelle Objekte. Ausgediente Vasen, Tassen oder verschnörkelte Porzellanteller werden in Beton gegossen und neuen Bestimmungen zugeführt. Kürzlich sei ihr ein Satz Reagenzgläser untergekommen. „Viel zu schade für den Glascontainer“, habe sie gedacht. Eingebettet in ein Betonfundament fungieren sie als mehrteilige Blumenvase. Die Gussformen bestehen aus Plastik, teils originellen Verpackungsschalen oder anderen Materialien. Vor dem Eingießen des Betons müssten die Behälter mit Öl eingefettet werden, sonst ließe sich das Objekt nie mehr herauslösen, weiß Nadja Utz. Die echten Geheimtipps will sie aber nicht verraten, nur so viel: „Ich besorge mir Zement, Sand und verrühre alles mit Wasser – wie die Handwerker, mit einem großen elektrischen Rührstab.“ Nach zwei bis drei Tagen sei der Beton getrocknet, dann beginnen Feinarbeiten wie Schleifen oder Bemalen. Dafür hat sie sich ein Plätzchen im Haus reserviert.

Die Powerfrau hat auch noch einen Minijob im Teeladen

Falls der Gedanke aufkommen sollte, Nadja Utz könnte mit ihrer Kunst das Familienleben durcheinanderbringen: Weit gefehlt! „Meine Familie bekommt da kaum etwas mit, ich habe auch noch einen Minijob im Teeladen“, sagt die Powerfrau und betont: „Ich mache nur, was ich gerne tue.“ Wenn alle zuhause sind, werde die Gemeinsamkeit gepflegt und groß aufgekocht – wie in der zurückliegenden Coronazeit tagtäglich bei Homeoffice und Homeschooling ihrer Lieben.

Nadja Utz alias Fräulein Firlefanz ist erreichbar unter der Telefonnummer 0174/3742845.

Weitere Artikel aus Unterroth und Umgebung lesen Sie hier: