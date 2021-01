09.01.2021

Frankreich muss warten

Babenhauser müssen Mayennefahrt erneut verschieben

Alle zwei Jahre findet im Wechsel ein offizielles Treffen zwischen Babenhausen und den französischen Partnergemeinden Argentré, Louvigné und Soulgé-sur-Ouette statt. Ursprünglich war im vergangenen Jahr am Himmelfahrtswochenende (21. bis 24. Mai) eine Begegnung in der Mayenne geplant. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie war das Treffen nicht möglich gewesen. So wurde es um ein Jahr verschoben, auf 2021.

Bürgermeister Otto Göppel, Kraft seines Amtes auch Vorsitzender des Babenhauser Partnerschaftsvereins, berichtet gegenüber der IZ, dass vor Kurzem ein Gespräch zwischen dem „comité de jumelage“ in den französischen Partnergemeinden und den Verantwortlichen des Babenhauser Partnerschaftsvereins stattfand. Das Fazit: Das Treffen in der Mayenne wird auf das Jahr 2022 verschoben. Dies bestätigt auch der Geschäftsführer des Partnerschaftsvereins, Willi Flach. Angesichts der Corona-Lage sei es derzeit nicht möglich, eine konkrete Planung termingenau festzulegen. So wurde vereinbart, das Treffen in der Mayenne abermals zu verjähren.

Dass ein offizielles Partnerschaftstreffen verschoben wird, ist nicht das erste Mal in der über 25-jährigen Jumelage, die Ende Mai 1992 offiziell besiegelt wurde. 2001 grassierte sowohl in der Mayenne, als auch im Unterallgäu die Tierseuche BSE. Da beide Regionen landwirtschaftlich geprägt sind, wurde damals das Treffen in Babenhausen um ein Jahr verlegt. (fs)

