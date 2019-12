12:00 Uhr

Frau kollidiert mit Autofahrer auf der A7 bei Vöhringen

Ein Unfall hat sich am Dienstagmorgen auf der A7 ereignet.

Beim Einfädeln auf der A7 bei Vöhringen hat eine Frau einen Autofahrer übersehen und einen Unfall verursacht.

Ein Schaden in Höhe von 30 000 Euro ist bei einem Unfall auf der A7 entstanden. Außerdem musse eine 20-jährige Autofahrerin mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Dienstagmorgen auf der A7 in Höhe der Anschlussstelle Vöhringen. Als die 20-Jährige mit ihrem Auto vom Einfädelungsstreifen auf die Fahrbahn in Richtung Würzburg auffahren wollte, kollidierte sie mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Auto.

Der 32-Jährige Fahrer blieb unverletzt. Beide Autos wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr aus Weißenhorn wurde alarmiert und half an der Unfallstelle. Den entstandenen Schaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit 30 000 Euro an.

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier: