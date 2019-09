15:25 Uhr

Frau übersieht Autofahrer und verursacht Unfall in Vöhringen

In der Herbstraße in Vöhringen hat es am Donnerstagabend gekracht. Eine 22-jährige Autofahrerin prallte mit einem anderen Fahrer zusammen.

Als eine 22-jährige Autofahrerin am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in der Pfälzer Straße in Vöhringen unterwegs war, hat sie einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, übersah sie an der Kreuzung einen 23-jährigen Autofahrer, der auf der vorfahrtsberechtigten Herbststraße unterwegs war.

Beim Unfall entstand ein Schaden über 7500 Euro

Die beiden Autos prallten zusammen. Die Unfallverursacherin und die 22-jährige Beifahrerin im Auto des Mannes erlitten leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 7500 Euro.

