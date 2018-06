vor 25 Min.

Frau verpasst Feuerwehrmann eine Ohrfeige

Auch die Polizei war am Festwochenende in Vöhringen unterwegs - und hatte es dort mit mehreren betrunkenen Fahrradfahrern und einer Ohrfeige zu tun. Laut Mitteilungen der Beamten kam es zu folgenden Vorfällen:

Am Samstag verpasste eine Fahrradfahrerin einem 23-jährigen Feuerwehrmann eine Ohrfeige, weil dieser sie nicht durch einen gesperrten Bereich gelassen hatte. Wie die Polizei mitteilt, sperrte die Vöhringer Wehr am Abend gegen 22.45 Uhr den Bereich „Einöde“ ab, weil dort das genehmigte Feuerwerk gezündet werden sollte. Die 65-jährige Radfahrerin wollte aber trotzdem dort hindurchfahren. Ein Feuerwehrmann forderte die Frau daraufhin auf, anzuhalten. Die 65-Jährige stoppte laut Polizeibericht auch kurz, wollte dann aber unvermittelt weiterradeln. Der Feuerwehrmann hielt deswegen ihr Fahrrad fest. Das erzürnte die Frau offenbar derart, dass sie dem jungen Mann eine Ohrfeige verpasste. Die Radfahrerin erhält nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Außerdem waren in der Nacht zum Sonntag mehrere betrunkene Fahrradfahrer auf Vöhringens Straßen unterwegs. Die Polizei griff diese im Rahmen von Kontrollen auf. Um 1.20 Uhr etwa stürzte ein Radfahrer am Kirchplatz vor den Beamten, wenn auch in einiger Entfernung. Der Mann stieg anschließend wieder auf den Sattel und fuhr direkt zur Kontrollstelle. Er roch nach Angaben der Polizei deutlich nach Alkohol. Vor Ort konnte sich der 23-Jährige nicht mehr auf den Beinen halten und übergab sich mehrmals. Er wurde – nach einer Blutentnahme – ins Krankenhaus Illertissen gebracht. Etwa zehn Minuten später kontrollierten Polizisten an der Kanalstraße einen Radler, der ohne Licht, stark schwankend und mit einer weiteren Person auf dem Gepäckträger unterwegs war. Auch der 22-Jährige hatte eine Alkoholfahne.

Einen dritten betrunkenen Fahrradfahrer griff die Polizei um etwa 2.40 Uhr an der Illerzeller Straße auf. Der 25-Jährige fuhr in Schlangenlinien vor dem Streifenwagen her. Als die Polizei ihn anhalten wollte, fiel der junge Mann vom Rad. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert, der im Straftatenbereich liegt. Gegen alle drei Radfahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

