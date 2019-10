vor 47 Min.

Frau wird an Grillhähnchenstand in Illertissen schwer verletzt

Eine 65-Jährige wurde an einem Grillhähnchenstand in Illertissen schwer am Kopf verletzt.

Ein Fahrer ist mit seinem Transporter gegen das Klappdach eines Grillhänchenstandes geprallt. Das Dach stürzte ein und verletzte eine Frau in Illertissen schwer.

Als eine 65-jährige Frau an einem Grillhänchenstand in Illertissen stand, wurde sie schwer am Kopf verletzt. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 13.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Friedrich-Ebert-Straße in Illertissen. Ein 27-Jähriger fuhr dort mit seinem Transporter an dem Grillhähnchenstand vorbei.

Klappdach stürzt ein und verletzt Frau am Kopf

Wie die Polizei mitteilt, übersah er das ausgefahrene Klappdach am Verkaufswagen und prallte mit seinem Transporter dagegen. Die Halterung des Daches gab nach und klappte ein. Das Klappdach traf die 65-jährige Frau am Hinterkopf. Sie wurde am Kopf schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Weißenhorn.

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier: