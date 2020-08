11:31 Uhr

Frau wird bei Auffahrunfall an der Autobahnausfahrt Berkheim verletzt

Eine Autofahrerin hat sich am Donnerstagmittag bei einem Unfall an der A7 bei Heimertingen leicht verletzt.

Auf einer Kreuzung nahe der Anschlussstelle Berkheim der A7 stoßen zwei Autos zusammen. Eine Beteiligte wird in ein Krankenhaus gebracht.

Mit leichten Verletzungen ist eine Frau am Donnerstagmittag nach einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Berkheim der A7 ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dem Polizeibericht zufolge befuhr eine 45 Jahre alte Autofahrerin gegen 12 Uhr die Abfahrt der Anschlussstelle bei Heimertingen und beabsichtigte ihren Weg in Richtung Berkheim fortzusetzen. Dabei übersah sie an der Einmündung das Auto einer 23-Jährigen, das vor ihr stand.

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 1200 Euro

Die 45-Jährige fuhr mit ihrem Auto von hinten auf und wurde dabei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Autobahnpolizei Memmingen auf etwa 1200 Euro. (az)

