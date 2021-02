vor 17 Min.

Frau wird in Illertissen zwischen Auto und Gebäude eingeklemmt

Gas und Bremse verwechselt: Eine 81-jährige Autofahrerin erfasste eine Fußgängerin in Illertissen. Diese erlitt dabei schwere Verletzungen.

Am Donnerstagvormittag kam es im Bereich der Hauptstraße in Illertissen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Autofahrerin fuhr vorwärts in eine Parkbucht ein, die senkrecht zur Straße verläuft. Als die Frau bereits eingeparkt hatte, rutschte sie offenbar von der Bremse auf das Gaspedal und beschleunigte deshalb ihr Auto in Richtung des Gehweges.

Junge Frau wird in Illertissen schwer verletzt

Auf dem Gehweg erfasste die Autofahrerin eine 27-jährige Fußgängerin und klemmte diese zwischen ihrem Fahrzeug und der Gebäudefassade ein. Das teilt die Polizei mit. Die junge Frau wurde dadurch schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog die 27-Jährige in eine Klinik. Laut Polizei wird der Sachschaden auf 3.500 Euro geschätzt. Zudem hat die Polizei Illertissen ein Strafverfahren gegen die Unfallverursacherin eingeleitet. (AZ)

