Freibier zu gewinnen: Die Illertisser Zeitung sucht den schönsten Maibaum

Ab dem 2. Mai läuft unser Online-Voting. Bis dahin: Schickt uns eure Maibaum-Fotos!

Von Franziska Wolfinger

Es ist wieder so weit: Überall werden bunt geschmückte und verzierte Bäume aufgestellt. In einigen Orten kann man sie bereits bewundern. Und wie jedes Jahr stellt sich die Frage: Wer hat denn eigentlich den schönsten Maibaum in der Region? Die Illertisser Zeitung will das herausfinden und veranstaltet einen Maibaum-Wettbewerb. Zu gewinnen gibt es ein Fass Bier.

Mitmachen: So geht's

Vereine, Gruppen und Privatleute, die mit ihrem Baum teilnehmen wollen, schicken dazu bis Donnerstag, 2. Mai, ein Bild des aufgestellten Baums an die E-Mail-Adresse redaktion@illertisser-zeitung.de. Die Fotos werden dann gesammelt in einer Bildergalerie unter illertisser-zeitung.de/lokales veröffentlicht. Wer Bilder einschickt, soll seinen Namen, den Standort des Maibaums und die jeweils Verantwortlichen nennen.

In Maibäumen stecken mitunter viele Stunden Arbeit.

Neben den großen Ortsmaibäumen können auch die traditionellen Liebesmaien für den Wettbewerb nominiert werden. Wer ein besonders schönes Bäumchen gestellt bekommt (oder eines gestellt hat), kann ebenfalls ein Foto schicken. Die Adresse dazu lautet auch in diesem Fall redaktion@illertisser-zeitung.de. Die Entscheidung, welcher Baum nun der schönste ist, fällt in einer Online-Abstimmung. Unter illertisser-zeitung.de/lokales haben ab dem 2. Mai alle IZ-Leser Gelegenheit, ihre Stimme für ihren Lieblingsbaum abzugeben. Das Voting läuft vier Wochen und endet am 29. Mai. Der Gewinner des Wettbewerbs und damit eines Fasses Bier wird dann von unserer Redaktion benachrichtigt.

Wo überall Maibäume aufgestellt werden

Woher die Tradition kommt, Maibäume aufzustellen, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Diese Tradition gibt es aber nicht nur in Bayern, sie ist in vielen Teilen Mittel- und Nordeuropas verbreitet. In skandinavischen Ländern wird der Baum jedoch etwas später, zum Mittsommertag, aufgestellt. Traditionell wird der Baum mit Schildern geschmückt, auf denen die Handwerkswappen zu sehen sind. Heutzutage wird das allerdings nicht mehr ganz so streng gesehen: Bei der Maibaumgestaltung ist immer mehr Kreativität gefragt.

