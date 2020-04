15:29 Uhr

Freilaufender Hund verletzt Passantin in Illertissen

In Illertissen hat ein freilaufender Hund eine Passantin mit ihrem Hund angegriffen.

Zunächst wirkte das freilaufende Tier friedlich, bis es plötzlich den Hund der Passantin biss. Jetzt wird nach dem unbekannten Hundehalter gesucht.

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, war eine 25-jährige Frau mit ihrem Hund im Bereich der Josef-Henle-Straße spazieren. Als ein anderer, frei laufender Hund auf die Passantin zukam, nahm sie ihr Tier an die Leine. Die Hunde beschnupperten sich zunächst. Dann biss das fremde Tier plötzlich zu. Als die Frau ihren Vierbeiner wegziehen wollte, wurde sie ebenfalls leicht gebissen und gekratzt. Der fremde Hundehalter kam zu Hilfe und konnte die Situation auflösen. So schildert die Polizei den Vorfall.

Die beiden Tierbesitzer tauschten dann allerdings keine Personalien aus. Die Frau erstattete deshalb Anzeige gegen unbekannt. Ob ihr Hund bei dem Vorfall schwerer verletzt wurde, stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Die Frau trug leichte Verletzungen davon und begab sich vorsorglich in ärztliche Behandlung. (az)

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Illertissen unter 07303/96510 entgegen.

Sie interessieren sich für Polizeimeldungen aus dem Landkreis? Lesen Sie auch:

Themen folgen