Freundeskreis lockt Stars aus aller Welt nach Illertissen

Fritz Unglert, Organisator der Reihe "Kultur im Schloss", schmiedet schon Pläne für das Jahr 2020. Ein Überblick.

Von Regina Langhans

Die Vöhlinstadt dürfte inzwischen allen Konzertagenturen Deutschlands bekannt sein – so das Fazit von Fritz Unglert, Vorsitzender des Freundeskreises für "Kultur im Schloss", bei der Jahresversammlung am Wochenende. Seit 17 Jahren bietet er Künstlern von Weltklasse, gerade der Musik, Möglichkeiten für Auftritte. Spannend hörte sich an, was der Vorsitzende aus jüngsten Konzertverhandlungen zu erzählen hatte: Eine Agentur fragte an. Ihr Angebot war fünfstellig und somit zu teuer. „Wir lehnten ab, die Agentur reduzierte auf vier Stellen und wir sagten zu.“ Sie könnten es sich also aussuchen, so Unglert.

Rund 50 von insgesamt 339 Mitgliedern waren in die Schranne gekommen und erfuhren aus erster Hand, was alles geplant ist. Das Jahr 2019 hat mit Konzerten des Piano Trios Berlin und mehrfachen deutschen Akkordeonmeisters Alexandre Bytchkov schon gut begonnen

Kultur im Schloss: Agenturen kommen auf die Illertisser zu

Am Sonntag geht es weiter mit den Heidelberger Sinfonikern. Im Herbst findet das sechste Festival für junge Künstler statt. Es umfasst die Wochenenden vom 6. bis 20. Oktober. Für die Eröffnung war erneut das Landes-Jugendjazzorchester zu gewinnen. Ihm folgen Auftritte eines Saxofon-Quartetts aus München, des Violinsolisten Albrecht Menzel, eines Trios mit Kontrabassisten Dominik Wagner sowie eines Klaviertrios mit Cellisten Maximilian Hornung. Das Festival beenden Sänger des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper München. Ein Auftritt des Moskauer Kathedralchors lässt das Kulturjahr 2019 ausklingen. Und für das nächste will Unglert schon einige Höhepunkte verraten: Es soll mit einem Faschingskonzert des Frank-Lippe-Orchesters mit Spielern des Philharmonischen Orchesters Augsburg beginnen. Weiter geht es mit dem Jazz-Harfenisten Park Stickney und dem Klarinettisten Jörg Widmann mit dem Münchner Streichquartett. Das Beethoven-Jahr greifen Veronika Eberle mit Violine und Markus Becker am Klavier auf. Außerdem wird es Musik des südwestdeutschen Kammerorchesters Pforzheim, der Geigerin Diana Tischchenko und des Pianisten Alexej Gorlatch geben.

Auch das Dauerthema „Stadthalle“ wurde nicht ausgespart. Unglert hielt sie – angesichts der wachsenden Stadt – mehr denn je für angemessen. Pro Jahr organisiere der Freundeskreis 14 Konzerte mit insgesamt 2500 Besuchern. Und er hoffe auf steigende Resonanz. Bürgermeister Jürgen Eisen gab zu bedenken, dass ein solches Gebäude auf Dauer nicht finanzierbar sei, was die Dienste für Hausmeister und Unterhalt angehe. „Die Stadt gibt viel Geld für Kultur aus, allein 140000 Euro an die Musikschule Dreiklang“, so Eisen. Denn auch der Nachwuchs müsse gefördert werden.



