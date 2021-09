Verdienstmedaille für Illertissens ehemaligen Bürgermeister Karl-Heinz Brunner

Plus Der Bundestagsabgeordnete ist von Innenminister Herrmann ausgezeichnet worden. Gewürdigt wurde sein Engagement für Illertissen und den Landkreis Neu-Ulm.

Im kleinen, aber feinen Rahmen im neu renovierten Wittelsbacher Schloss in Friedberg hat der Bezirk Schwaben Persönlichkeiten aus dem Regierungsbezirk ausgezeichnet. Unter ihnen: Illertissens ehemaliger Bürgermeister und heutiger SPD-Bundestagsabgeordneter Karl-Heinz Brunner.