Friedhofsgebühren werden im neuen Jahr angepasst

Warum die Gemeinde Winterrieden die Preise ändern muss

Von Claudia Bader

Die Friedhofs- und Bestattungsgebühren in Winterrieden waren in den zurückliegenden Jahren zu niedrig. Bei einer vom kommunalen Prüfungsverband durchgeführten Nachkalkulation für die Jahre 2016 bis 2019 wurde ein Kostendeckungsgrad von nur rund 66 Prozent ermittelt. Dies entspreche einem Defizit in Höhe von 12718 Euro, informierte Bürgermeister Hans-Peter Mayer. Nach ausführlichen Beratungen entschied sich der Gemeinderat einstimmig für eine Änderung der Friedhofsgebührensatzung. Sie tritt am 1. Januar 2021 in Kraft und gilt bis 2024.

Laut geänderter Satzung betragen die Kosten für ein Familiengrab (Vierfach-Belegung) bei einer Nutzungszeit von 25 Jahren 400 Euro und für ein Einzelgrab (Zweifach-Belegung) 200 Euro sowie für ein Kindergrab mit einer Nutzungszeit von 15 Jahren 120 Euro. Die Verlängerung des Nutzungsrechtes beträgt sowohl für Familien- als auch Einzelgrab ein Fünfundzwanzigstel der Gebühr pro Jahr. Die jährlichen Betriebskosten belaufen sich für Familiengräber auf 22 Euro sowie für Einzelgräber auf 14 Euro. Für die Umschreibung eines Grabnutzungsrechtes fallen 15 Euro an sowie für sonstige Dienstleistungen 20 Euro pro Stunde. Die Bestattungsgebühren sollen dem Vertrag mit dem beauftragten Bestatter angepasst werden.

Gemäß Gemeindeordnung seien Kommunen in der Pflicht, ihre Einrichtungen kostendeckend zu betreiben, erläuterte der Bürgermeister. Für den Winterrieder Friedhof seien die Beiträge lange Zeit nicht angepasst worden. Mit den neuen Grabgebührensätzen erreiche man einen Kostendeckungsgrad von 90 Prozent. Damit habe die Gemeinde einen sozialverträglichen Konsens umgesetzt. Nach dem Ablauf von vier Jahren könne man die Gebühren neu berechnen.

