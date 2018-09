12:00 Uhr

Frischzellenkur für Orgel und Empore in Tafertshofer Kirche

Die Gemeinde will die Renovierung in St. Vitus in Tafertshofen finanziell unterstützen. Welche Maßnahmen anstehen.

Von Zita Schmid

Die Orgel und die Empore in der Sankt-Vitus-Kirche in Tafertshofen sollen renoviert werden. Das geht aus einem Zuschussantrag an die Gemeinde Kettershausen hervor, der bei der jüngsten Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung stand. Wie die Katholische Kirchenstiftung in dem Schreiben mitteilt, werden Kosten in Höhe von 25000 Euro bis zu 32000 Euro erwartet. Das Gremium beschloss einstimmig, das Vorhaben zu unterstützen: Die Gemeinde will 20 Prozent der angefallenen und nachgewiesenen Sanierungskosten übernehmen.



Auf Nachfrage berichtet Kirchenpfleger Michael Gschwind, dass die Orgel technisch überholt werden müsse. Das sei zuletzt in den 1980er-Jahren geschehen. Außerdem müsse das Orgelgehäuse restauriert werden. Hierbei seien unter anderem Schleif-, Kitt- und Spachtelarbeiten notwendig. Außerdem sollen übermalte Schriften in dem denkmalgeschützten Instrument freigelegt und die Gehäuseoberfläche nach historischem Befund marmoriert werden. Gebaut hat die Orgel vermutlich Cyprianus Briechle aus Kettershausen (um 1778 bis 1862). „Sollte sich bei den Arbeiten herausstellen, dass die Windlade beschädigt ist, würden die Kosten um 5000 bis 7000 Euro steigen“, erklärt der Kirchenpfleger die geschätzte Kostenspanne von 25000 bis zu 32000 Euro.

Arbeiten in St. Vitus sollen 2019 beginnen

An der Empore muss Gschwind zufolge unter anderem die Innenseite ausgebessert werden. Auch Absturzsicherungen sollen angebracht werden. Kleinere Schreinerarbeiten an der Empore seien gegebenenfalls selbst und ehrenamtlich zu bewerkstelligen, sagt Gschwind. Im Wesentlichen müssten die Renovierungsarbeiten – die von der Diözese Augsburg mit maximal 2500 Euro bezuschusst werden – aber von fachlicher Hand ausgeführt werden.

Ursprünglich waren die Maßnahmen in der Tafertshofer Kirche für dieses Jahr vorgesehen. Weil laut Gschwind aber die Erlaubnis vonseiten der Denkmalschutzbehörde noch aussteht, werde die Renovierung wohl erst im kommenden Jahr beginnen. Bis Pfingsten soll sie dann aber beendet sein.

