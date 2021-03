vor 21 Min.

Friseure öffnen: Meine Haare kommen in einem Thalfinger Salon endlich ab

Plus Ab 1. März wird wieder frisiert: Reporter Maximilian Sonntag hat einen der ersten Termine in seinem Stammsalon in Thalfingen ergattert. Was er dort erlebt hat.

Von Maximilian Sonntag

Schnipp, schnapp, Haare ab! Endlich werde ich meine Löwenmähne los. Mein letzter Friseurbesuch liegt lange zurück – für mich zu lange. Einige meiner Familienmitglieder bezeichneten mich sogar schon als "Elvis". Damit ist jetzt aber Schluss.

Anfang Dezember schaffte ich es kurz vor den landesweiten Schließungen der Salons gerade noch rechtzeitig, meine Haare für die herannahenden Feiertage in Schuss bringen zu lassen. Meinen nächsten Friseurtermin hatte ich für Mitte Januar geplant, aber daraus wurde wegen der Corona-Pandemie nichts. Daher hieß es warten. Warten bis endlich wieder ein Profi meine Haarpracht gekonnt zurechtstutzen darf.

Thalfingen: Den Salon Teufel gibt es bereits seit 1949

Als absehbar war, dass die Friseure wieder Kamm und Schere in die Hand nehmen dürfen, rief ich direkt bei meinem Stamm-Friseur in Thalfingen an und bekam für den 1. März einen Termin.

Den Salon Teufel gibt es bereits seit 1949. Inhaber Wolfgang Teufel übernahm das Geschäft 1990 von seinem Vater. Viele Kunden lassen sich schon seit Jahren in dem Thalfinger Traditionsbetrieb die Haare schneiden. Zu diesen Personen gehöre auch ich.

FFP2-Maske ist beim Friseurbesuch in Bayern Pflicht

Am Montag war es dann endlich so weit: Eine Handwasch- und Desinfektionsstraße vor dem Thalfinger Salon ist das erste, das mir ins Auge sticht. Damit geht Wolfgang Teufel sogar über die geltenden Hygienevorgaben hinaus: "Wir möchten das Risiko einer Infektion möglichst gering halten." Hygiene sei in der Friseurbranche ohnehin schon immer ein wichtiges Thema gewesen, sagt Teufel.

Für Kunden ist es Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Das gilt bayernweit. Mir fällt das Atmen schon nach kurzer Zeit im Salon schwer. Teufel und seine vier Mitarbeiterinnen dürfen zwar mit anderen Masken arbeiten, das hilft aber nur bedingt. Es sei sehr ermüdend, den Mund-Nasen-Schutz den ganzen Tag über tragen zu müssen. Längere Pausenzeiten und zusätzliche freie Minuten zwischen den einzelnen Terminen sollen helfen.

Nach Lockdown: Großer Ansturm auf Friseurtermine

Ich schaue mich um: Im Herrenbereich des Salons sind Wolfgang Teufel, unser Fotograf und ich momentan die einzigen. Maximal zwei Kunden können hier gleichzeitig die Haare geschnitten werden. Elf Termine hat Wolfgang Teufel am Eröffnungstag, 40 bis 50 sind es für das gesamte Team. Das wird sich in den kommenden beiden Wochen nicht ändern. Der Ansturm auf die Termine war zwar abzusehen, dennoch ist der Wiedereinstieg für die Friseure nach dieser langen Zeit schwierig. "Die Routine fehlt, es muss sich alles erst wieder einspielen", sagt Teufel.

Dem gesamten Team ist die Freude über die Wiederaufnahme des Betriebs anzumerken. Hochgerechnet musste der Thalfinger Friseursalon für ein knappes halbes Jahr seine Türen schließen. Im Januar protestierten viele Friseure, auch aus dem Landkreis Neu-Ulm, bei einer Demonstration in Memmingen, um auf die prekäre Situation ihrer Branche aufmerksam zu machen. "Bisher ist es anstelle eines Lebens vielmehr ein Überleben", sagt Wolfgang Teufel.

Schließung der Friseursalons: Eine schwere wirtschaftliche Herausforderung



Seit der Schließung am 16. Dezember fließt nämlich kein Geld mehr in die Kasse des Friseurmeisters. Finanzielle Unterstützung vom Staat gab es bisher nicht. Lediglich Kurzarbeitergeld erhielt Teufel. Laufende Kosten bleiben aber bestehen, wie etwa die Miete für den Salon. "Glücklicherweise waren wir bisher relativ erfolgreich, daher ging es ganz gut", berichtet Teufel. Nichtsdestotrotz sei die pandemiebedingte Schließung eine große wirtschaftliche Herausforderung für den Betrieb.

Mit Kamm und Schere bringt Wolfgang Teufel die Haare rund um den Bereich des Ohres in Schuss. Bild: Alexander Kaya

Mittlerweile sitze ich auf dem Friseurstuhl. Wolfgang Teufel hat meine Haare bereits zur Hälfte geschnitten. Nach dieser langen Zeit fühlt sich das gut an. Er erzählt mir, dass er die Schließung der Friseurbetriebe zum Teil nachvollziehen kann. Vielleicht seien die Salons deshalb gar nicht erst zu Hotspots geworden, vermutet der Friseur. Dennoch sei die Einstellung des Betriebs schwer zu akzeptieren gewesen. Teufel geht davon aus, dass die Hygienekonzepte funktionieren und Infektionen beim Haare schneiden verhindern.

Friseursalon-Inhaber Teufel nutzte Zeit der Schließung

In der Zeit bis zur Wiedereröffnung blieb Wolfgang Teufel nicht untätig. Die Internetpräsenz wurde verstärkt, das Hygienekonzept vor Ort geprobt, kleinere Reparaturen im Salon durchgeführt und das Friseurteam per Video weitergebildet.

Meine Haare sind nun fertig geschnitten. Die Freude über den ersten Tag mit Kundschaft ist Wolfgang Teufel anzusehen. Er grinst und sagt: "Wir mögen es, Leute zu verschönern und zu mehr Lebensqualität beizutragen." An diesem Satz ist etwas dran, denke ich mir, als ich den Salon verlasse. Keine Löwenmähne und kein Elvis mehr: Ich fühle mich mit meiner neuen Frisur einfach gut.

