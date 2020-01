vor 39 Min.

Frostiges Neujahrsschwimmen: Frieren mit dem Bürgermeister

Vier Männer, darunter der Bürgermeister, wagen sich in den eiskalten Kellmünzer See.

Von Zita Schmid

2020 kam eiskalt um die Ecke: Zum ersten Mal hat im Kellmünzer Baggersee ein Neujahrsbaden stattgefunden. Während die etwa zehn Zuschauer dick angezogen mit Mänteln, Schals und Mützen am Ufer standen, traute sich Bürgermeister Michael Obst zusammen mit Dominik Papst und den Markträten Christian Saueressig und Thomas Obermüller in Badehosen in den See, der teils mit einer dünnen Eisschicht überzogen war. Verständlicherweise war der Aufenthalt nur von kurzer Dauer. Nach wenigen Sekunden im Wasser – teils bis zum Oberkörper – erklommen die vier Männer schnell wieder das Ufer, wo Handtücher und wärmende Kleidung bereit lagen.

Bürgermeister Obst sagte, dass die Idee für dieses Neujahrsschwimmen erst kurz vor dem Jahreswechsel, beim Christbaumloben, entstanden sei – verbunden mit Überlegungen, was das neue Jahr wohl bringen möge und wie man es gut beginnen könnte. So reifte laut Obst die abenteuerliche Idee, mit einem Winterschwimmen im Baggersee „etwas für die Gesundheit tun zu wollen“ und „die Abwehrkräfte mit einem erfrischenden Bad zu aktivieren“. Daraus soll dem Bürgermeister zufolge eine Tradition werden: Für den 1. Januar 2021, 14 Uhr, ist bereits das „Zweite Kellmünzer Neujahrsbaden“ anberaumt. Denn das Fazit der vier wagemutigen Pioniere lautete: So schlimm sei es gar nicht gewesen. Und der Kreislauf sei auf jeden Fall in Schwung gekommen.