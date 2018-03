vor 38 Min.

Frühjahrsmarkt lockt etliche Besucher

Tausende Besucher drängten sich auch heuer auf Babenhausens Fußgängerzone an Marktständen und Cafés vorbei.

Die Babenhauser hatten heuer wieder einmal Glück: Pünktlich zum jährlich stattfindenden Bummel durch die Straßen, zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite.

Von Fritz Settele

Auch wenn der Wind vormittags noch frisch durch die Stadtgasse und Auf der Wies wehte, so lockten doch Frühlingsartikel und allerlei Dekoration, vor allem aber auch der Duft von schwäbischen Spezialitäten und Würstchenbuden, etliche Interessierte auf den Babenhauser Frühjahrsmarkt. Doch auch Marktrabatte in den örtlichen Geschäften trugen dazu bei, dass wieder Tausende von Besucher in den Fuggermarkt strömten.

Offenbar einen guten Draht zu Petrus hatten die Organisatoren des 17. Frühjahrsmarktes, also die Gewerberegion Babenhausen, auch in diesem Jahr wieder. Strahlend blauen Himmel und Sonnenschein hatte dieser – zwischen zwei Kältegebieten – für die Gemeinde am Sonntag parat.

Die mehr als 100 Fieranten, die an ihren Ständen eine breite Palette an Waren anboten, brauchten ihr Kommen deshalb nicht zu bereuen, denn die Gassen waren voller Menschen. Zusätzlich warteten ab 11 Uhr zahlreiche Geschäfte mit Schnäppchen oder kleinen Geschenken auf die Gäste aus nah und fern. „Zehn Prozent Rabatt auf alles“ war fast ein durchgängiges Prinzip beim Frühjahrsmarkt. Doch auch kostenlose Sehtests, neue Rutschbahnen für die Kinder oder Tipps des für Babenhausen zuständigen Energieversorgers ergänzten das bunte Angebot.

Und für die Kinder gab es wieder einige Attraktion, wobei neben Karussell und Kindereisenbahn genauso die Schiffschaukel zum Mitmachen lockte. Interessant war die erstmals vorgestellte „Höhlenrutschbahn“. Natürlich gab es auch wieder „Weltneuheiten“ an Haushaltsartikeln. Premiere feierte ebenfalls das Angebot für einen Schwimmkurs in einem Freibad.

Spätestens in den frühen Nachmittagsstunden waren dann in und um den Fuggermarkt die Parkplätze rar. Und die Autokennzeichen verrieten, dass die Besucher aus nah und fern sogar grenzüberschreitend die Gemeinde besuchten, etwa aus dem Günzburger Raum.